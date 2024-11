Szoboszlai meglepő önkritikája a gólja után: Túl sokat járt a szám

Szoboszlai Dominik az ellenfél védelmének a hibáját kihasználva lőtt szép gólt a Southampton ellen, a Liverpool pedig nehéz, de annál fontosabb győzelmet aratott az utolsó helyezett otthonában, hiszen nyolc pontra növelte az előnyét a Premier League első helyén a gödörben lévő Manchester City előtt.

Szoboszlai így ünnepelte idénybeli első gólját a Premier League-ben (Forrás: X / Liverpool FC)

– Örülünk a három pontnak, ez egy nehéz meccs volt – szögezte le Szoboszlai, akit a Liverpool honlapja idézett. – Tudtuk, hogy jól játszanak hátulról és kis kockázatot is vállalnak majd. De azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és ezt megtettük.

Szoboszlai a saját góljáról azt mondta, hogy terv szerint alakult, kikényszerítették az ellenfél labdaeladását a saját tizenhatosa előterében.

– Ez volt a tervünk. Hátulról akartak építkezni, amiben jók, ezért jól kellett nyomást helyeznünk rájuk. Ezt mindenki jól csinálta, az egész csapat, ha egyikünk elkezdi, a többiek követik. Ezért voltak nyomás alatt, ezért került hozzám a labda és ezért tudtam gól lőni.

Szoboszlai gólja:

Ezután mégis fordítani tudott a Southampton. Szoboszlai szerint az volt a kulcs, hogy erre miként reagálnak.

– Nem csak mi voltunk a pályán, volt egy ellenfél is, egy nagyon jó csapat, amely kétszer betalált. A legnagyobb kérdés ilyenkor, hogy mit lépsz. Azt gondolom, ma is megmutattuk, és nem először, hogy hátrányból is tudunk győzni.

A Liverpool visszafordítása Mohamed Szalah duplájával jött össze. Szoboszlai nagy tisztelettel beszélt a 32 éves egyiptomiról.

– Örülök, hogy vele játszhatok, mindenki nagyra értékeli, hogy még mindig itt van és mindent belead meccsről meccsre. Ez nemcsak a góljairól, a gólpasszairól, a sprintjeiről szól, hanem arról, ahogyan dolgozik a csapatért.

Ezért változtatott a hozzáállásán Szoboszlai

Szoboszlai némi önkritikát is gyakorolt, amikor arról kérdezték, hogy mi lesz most, hogy nyolc pontra nőtt az előny a tabella élén a gödörben lévő Manchester City előtt.

– Tavaly, amikor ideérkeztem, túl sokat kezdtem el beszélni arról, hogy mi lesz, ha, mi lesz, ha… Most csak a következő meccsre koncentrálok. Nyolc pont az előnyünk, de a szezon még tart, és nekünk továbbra is csak magunkra kell figyelnünk, nem másokra.

Ami a következő meccset illeti, az a bajnokságban épp a City elleni rangadó lesz.

– A Manchester City az elmúlt hat évből ötször végzett a liga élén, nagyon kemény mérkőzés lesz az ellene következő. Nagyszerű érzés, hogy itt tartunk jelenleg, szeretnénk ugyanígy folytatni, de ez nem lesz egyszerű – fogalmazott Szoboszlai.