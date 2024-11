Örülhet a Liverpool: mélyebbre nyomta magát a gödörben a Manchester City

Gödörben van a Manchester City. Csütörtökön jelentették be, hogy Josep Guerdiola 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését az angol bajnoki címvédővel, ezt leszámítva azonban nem túlzás azt mondani, hogy a legnehezebb időszakát éli meg, amióta a City vezetőedzője. A csapata úgy fogadta a Premier league 12. fordulójában a Tottenhamet, hogy a legutóbbi két bajnokiján pont nélkül maradt, mindent egybevéve pedig a legutóbbi négy tétmérkőzését is elveszítette.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

És meglett az ötödik is, ráadásul nem is akárhogyan. A Tottenham sem volt csúcsformában, Ange Postecoglou csapata a válogatottszünet előtt odahaza kapott ki a Brightontól, előtte pedig az Európa-ligában is vereséget szenvedett a Galatasaraytól, így a hívei aligha számítottak arra, hogy kedvenceik idegenben valósággal lelépik a Manchester Cityt, pedig ez történt. Lényegében húsz perc alatt megroggyant a hazai csapat, Maddison két góljával gyorsan 2-0-ra vezetett a Spurs. A házigazda több helyzetet is kihagyott, az 53. percben, Porro találatánál viszont már reménytelen helyzetbe került, a hosszabbításban pedig Johnsson megadta a kegyelemdöfést is – 4-0-ra nyert a Tottenham.

Ez tehát azt jelenti, hogy a Manchester City egymást követő ötödik tétmeccsén is kikapott – kedden a Bajnokok Ligájában ugyancsak hazai pályán a holland Feyenoord ellen vethet véget a rossz sorozatának. Ha sikerül… A bajnokságban pedig nagy lehetőség előtt áll a Liverpool, mert ha vasárnap idegenben legyőzi a Southamptont, nyolc pontra nőhet az előnye a tabella élén.