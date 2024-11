Így változtatná meg a teniszt a döntő ütközetre készülő játékos

A nagy tornák döntenék el, ki tartozik az elitbe

A nagy összecsapás előtt a világranglista negyedik helyén álló orosz az ATP-versenynaptár újragondolása mellett emelt szót. Medvegyev szerint a Grand Slam-tornák és a Masters 1000-es besorolású viadalok köré kellene szervezni a versenyeket, miközben a kisebb tornák az év későbbi részében kaphatnának helyet.

– Több nagyobb, fontosabb tornának kellene lennie – jelentette ki a 2021-ben US Opent nyert, korábbi világelső Medvegyev, aki szerint ezek a tornák lennének a legideálisabbak arra, hogy eldöntsék: ki tartozik a legjobb tízbe.

Hozzátette: így akár már októberben véget érhetne a szezon azoknak, akik csak a Masters-versenyeken szeretnének elindulni. Akiknek pedig szükségük van kvalifikációs pontokra, például a következő év eleji Australian Openre, vagy egyszerűen csak még több mérkőzést szeretnének játszani, később még megtehetik.

Az elmúlt időszakban több játékos is aggodalmának adott hangot a versenynaptár kapcsán, a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes Carlos Alcaraz szerint például a szoros menetrend megnehezíti a motiváció fenntartását az egész évben, egyben növeli a sérülések kockázatát. Ezekhez a hangokhoz csatlakozott most Medvegyev is.