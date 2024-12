Visszatér a fenomén, és harcba száll a futballelnöki posztért

Igaznak bizonyultak azok a korábbi sajtóhírek, miszerint a kétszeres aranylabdás, korábbi világbajnok brazil extraklasszis, Ronaldo versenybe száll a Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) elnöki posztjáért. Mindezt, valamint vázlatosnak szánt programját az Instagram-oldalán hozta nyilvánosságra. A választást 2025 végén tartják majd, ugyanis a jelenlegi elnök, Ednaldo Rodrigues mandátuma 2026-ban jár le. A focilegenda olyan menedzsmentet javasol a CBF élére, amely elsősorban az átláthatóságra, a korábbi játékosok bevonására és a brazil labdarúgás gazdasági megerősítésére összpontosítana.

„A száz dolog között, ami motivál abban, hogy pályázzak a CBF elnöki posztjára, ott van az is, hogy szeretném helyreállítani a válogatott presztízsét és azt a tiszteletet, amely mindig is övezte. Mi vagyunk az ötszörös világbajnok válogatott, de még az elképzelések is messze vannak azoktól a lehetőségektől, ami a rendelkezésre állhatna. Egy olyan CBF-et szeretnék felépíteni, amelyet a brazilok szeretnek, és amelyet szerte a világon tisztelnek. Beutazom Brazília minden szegletét, meghallgatom mindazokat az embereket, akiket meg kell hallani, és bemutatok a szövetségeknek egy soha nem látott magánbefektetési projektet a sport fenntartható növekedése érdekében az ország minden államában” – vázolta fel Ronaldo a posztjában.

Eladja spanyol klubját, hogy elnök lehessen

A nemzetközi szövetségnél háromszor az év legjobbjának választott, kétszeres aranylabdás brazil futballista a pályafutása során többek között a Barcelonában, az Internazionaléban, a Real Madridban és az AC Milanban is megfordult. Most a 48 éves Ronaldo megerősítette azt a korábban bejelentett tervét, hogy megválik a spanyol élvonalban szereplő Real Valladolidban birtokolt részesedésétől. Mint mondta, nagyon hamar le akarja zárni a tranzakciót, így ez nem lehet majd akadálya a pályázatának. A brazil Cruzeiróban is jelentős, kilencvenszázalékos részesedése volt, de arra már talált vevőt idén.