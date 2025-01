Kötelező győzelem? A magyar játékosok nem nézik le Guineát + videó

A nagy tornákon a nyitómeccsek mindig nehezebbek. A magyar férfi kézilabda-válogatott ezt a kijelentést igazolta is az északmacedónok ellen a világbajnokság első mérkőzésén, miután a vártnál szorosabban, 27-27-es döntetlennel zárt.

– Volt már sikeres és nehéz meccsünk is egy torna elején. Ha csak a tavalyi Európa-bajnokságot nézem, akkor ott nyögvenyelősen nyertünk Montenegró ellen. Nyilván szerettünk volna győzelemmel kezdeni most is, de ez nem sikerült. Nem szabad elkeserednünk, előttünk a világbajnokság – mondta lapunknak Lékai Máté.

Bár a sportban a kötelező győzelem kifejezés a legveszélyesebbek egyike, a mai, Guinea elleni találkozóra nehezen találni jobb meghatározást. Az afrikaiak az első csoportmeccsen ugyan 40-23-ra kikaptak Hollandiától, de nagyot küzdöttek, olykor egy-egy szép megoldással jelezték, hogy minden megpróbáltatás ellenére nem véletlen vannak itt a világbajnokságon. A tudáskülönbség azonban így is a mieink mellett szól.

Sokkal koncentráltabban kell játszanunk, mint az első meccsen. Nem lehet más célunk, mint a győzelem, sérülésmentesen. Természetesen most is készülünk az ellenfelünkből, videóztunk, és elemeztük a játékukat. Nyomás alatt kell tartanunk őket, és minél több góllal kell nyernünk

– jelentette ki Lékai Máté. Válogatottunk irányítója hozzátette, hogy az első meccsen ugyan csak egy pontot szereztek, de ezzel semmi nem dőlt el, és a céljaik is változatlanok maradtak a világbajnokságon.

A magyar válogatott Guinea elleni mérkőzése ma este fél 9-kor kezdődik a Varasd Arénában. A magyar győzelem két okból is sokat jelentene. Egyrészt a sikerrel már biztos negyeddöntőbe kerülne a csapat, másrészt az arénában még nyeretlen a válogatottunk. A 2018-as Európa-bajnokságon elszenvedett három vereség és a szerdai, északmacedónok elleni döntetlen után a mai lehet az első magyar siker a Varasd Arénában.