Nehézsúlyú pofon – ezúttal a rajongóknak! Dubois lebetegedett, elmaradhat a Parker elleni címmeccs

Döbbenetes hírt kürtölt világgá a szombat esti, Rijádban rendezendő szupergála szervezője, Turki Alalshikh tulajdonába került Ring Magazin. A február 22-i gála egyik legjobban várt összecsapása elmaradhat, ugyanis

a királykategória új fenegyereke, a tavaly szeptemberben Anthony Joshuát öt menetben „agyonverő” IBF világbajnok, Daniel Dubois (22-2, 21 KO) lebetegedett, így korántsem biztos, hogy ringbe léphet

a WBO ideiglenes világbajnokával, az új-zélandi Joseph Parkerrel (35-3, 23 KO). A hírek szerint a találkozóra van még esély,

péntek délelőtt, az utolsó orvosi vizsgálaton dől el, hogy a 27 éves brit ringbe léphet-e.

Amennyiben nem, akkor az úgynevezett B-opció követezik.

– A B-opció minden címmeccs esetében bevett szokás a profi ökölvívó gálákon, főleg címmeccs esetében.

Ilyenkor mindig van egy harmadik bokszoló, aki ugyanúgy készül, mint a két főszereplő, a neve titokban marad. Ez a bunyós bármelyik fél esetén beugróként lép ringbe,

igaz, ebben az esetben vélhetően a címmeccs helyett „csak” egy 12 menetes csatát láthatunk, ha Dubois tényleg nem léphet ringbe.

Ha nincs gond, a mérlegelés után szűnik meg a tartalék bokszoló szerepe

– árulta el lapunknak Rácz Félix, aki annak idején ugyanezt követte saját rendezvényein.

Martin Bakole (balra) kész a beugrásra, ha Duboist nem engedik bokszolni az orvosok

A királykategória afrikai csillaga beugrásra kész

Információink szerint Dubois helyére máris bejelentkezett

a 31 éves kongói Martin Bakole (21-1, 16 KO), a WBO interkontinentális bajnoka, valamint a NABO övének birtokosa.

A királykategória afrikai csillaga – aki egyébként a 2020 és 2023 között a WBC cirkálósúlyú vb-övét birtokló Ilunga Makabu (30-4, 26 KO) öccse – tavaly, augusztus 3-án az 5. menetben állította meg Los Angelesben a veretlen Jared Andersont. A dinamitöklű Bakole az utolsó három meccsén mészárolt.

Az afrikai bombázó menedzsmentje megegyezett állítólag Turki Alalshikh-kel és Parkerékkel is, pénteken már reggel Rijádba érkezik,

így legalább a nézők nem vesztenek, ugyanis a Bakole-Parker csata sem akármi a nehézsúlyban. Most már csak tényleg az orvosokon múlik, hogy Parker melyik ütőgéppel kell, hogy ringbe lépjen.

Nézzük Bakole utolsó meccsét:

A fantasztikus első meccset követően jön a visszavágó

De foglalkozzunk inkább a február 22-i csúcsgálával, melynek főmeccse az október 12-én Rijádban megrendezett csúcstalálkozó visszavágója lesz. Tavaly ősszel ugyanis négy év várakozás után a félnehézsúly két legjobbja,

Artur Beterbiev (21-0, 20 KO) és Dmitrij Bivol (23-1, 12 KO) végre összecsapott egymással,

és kettejük ringháborúja csúcsbokszot hozott. A 39 éves Beterbiev profi pályafutása során először kényszerült végigbunyózni 12 menetet, ám végül többségi pontozással győzött – a bírák egyike döntetlent látott (114-114), a másik kettőnél viszont Beterbiev vitt el több menetet (115-113, 116-112) –, ezzel ő lett

a súlycsoport első olyan vitathatatlan bajnoka,

aki mind az öt nagy szervezet – WBC, WBA, WBO, IBF és IBO – bajnoki övét a derekára csatolhatta.

Beterbiev nyerte az első csúcsrangadót Bivol ellen, ő lett a félnehézsúly vitathatatlan bajnoka

Történelmi gála, tele címmeccsekkel

Nos, a sportágért rajongók több milliós tábora az eredményhirdetést követő másodperctől kezdve arra várt, hogy a két zseniális harcos ismét megküzdjön egymással. Az első összecsapást is összehozó szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh újra nagyot alkotott, és

február 22-én jöhet a Beterbiev–Bivol párharc második felvonása egy történelmi gálán.

Ugyanis összesen hat – ha Dubois nem bokszol, akkor 5 – címmeccs lesz a gálán Beterbievék ringháborújával együtt.

Nézzük a kínálatot:

a brit Jack Catterall (30-1, 13 KO) és a veretlen amerikai Arnold Barboza (31-0, 11 KO) egy WBO kisváltósúlyú eliminációs mérkőzésen,

a dominikai Carlos Adames (24-1, 18 KO) a veretlen brit–pakisztáni Hamzah Sheerazzal (21-0, 17 KO) szemben teszi kockára WBC középsúlyú világbajnoki címét

a WBC veretlen könnyűsúlyú világbajnoka, Shakur Stevenson (22-0, 10 KO) az utolsó pillanatban beugró, szintén hibátlan mérlegű brit Josh Padley (15-0, 4 KO) ellen bokszol

a WBC interim vb-címéért csap össze a nehézsúly két, sokak által a legjobbak közé tartozó német Agit Kabayel (25-0, 17 KO), valamint a kínai Zhilei Zhang (27-2-1, 22 KO).

Balzsay Károlyhoz Bivol stílusa áll közelebb, az ő győzelmében bízik

Bivolra szavaz volt profi világbajnokunk

– Ilyen gálát, ahol hat címmeccs van a programban, ráadásul a főmeccsen a vitathatatlan bajnoki cím a tét, nem emlékszem, hogy rendeztek volna korábban.

Amikor Ukrajnában másodszor lettem világbajnok, akkor ott az én meccsemen kívül még három címmeccs volt, de messze nem ilyen színtűek.

Dubois és Parker meccse igazi nehézbombázók találkozója lenne, ahol mindkét bunyós egy ütésre van a győzelemtől, ám úgy érzem, ha ringbe is léphet Dubois, az esélyek kiegyenlítettek lesznek.

Bivol stílusa sokkal közelebb áll hozzám, mint Beterbievé, akinek viszont fantasztikus a fizikuma.

Azt szeretném, ha végigmenne mind a 12 menet, és a végén a tisztábban bokszoló Bivol kezét emelnék magasba – jelentette ki korábbi profi világbajnokunk, Balzsay Károly.

Bacskai Balázs ismét Beterbiev győzelmére fogadna

Az amatőrök és a profik között is Európa-bajnoki címet szerző

Bacskai Balázs szerint az ilyen gálák miatt egyre népszerűbb az ökölvívás.

Nem titkolja, a félnehézsúlyúak csúcsrangadóján Beterbievnek szurkol.

Az őserő megint nyerni fog

– Az előző meccset, ha hajszállal is, de Beterbiev megérdemelten nyerte, és most is őt tartom az esélyesebbnek. Ugyanakkor ha nem nézőként, hanem mondjuk

meccsszervezőként nézem a visszavágót, akkor azt szeretném, ha ezúttal Bivol nyerne,

mert az lenne az igazi show, és máris lehetne szervezni kettejük harmadik, mindent eldöntő találkozóját – mondta Bacskai.

Rácz Félix szerint Parker ha Dubois, ha Bakole ellen bunyózik, hatalmas meccs lesz belőle

Rácz Félix sem emlékszik olyan gálára a profi boksz történetében,

ahol valamennyi összecsapás megállná a helyét főmeccsként is.

Úgy véli, bárkivel áll majd ringbe Joseph Parker – az új-zélandit nagyon kedveli emberként és bunyósként is – nagyon csodálkozna, ha nem lenne padlózás.

Bivol ezúttal kipontozza Beterbievet

– A csúcsot ismét Beterbiev és Bivol jelentik majd, akik szerintem az első, felejthetetlen csatájukat is felülmúlhatják ezúttal.

Beterbiev az őserő, aki képes addig őrőlni az ellenfelet, amíg az teljesen elkészül, ám Bivol az, aki tanulékonyabb, művészibb bunyós,

aki szerintem képes lesz olyan szintű változtatásra, hogy ezúttal megoldja majd a ringháborút és kipontozza Beterbievet – vélekedik a korábbi promoter.