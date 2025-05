Arne Slot már Ibizán bulizik, pedig még vége sincs a bajnokságnak

A bajnok Liverpool az utolsó heteket már nem viszi túlzásba. Az előző héten a játékosok négy szabadnapot kaptak, többen a tengerparton töltötték ezt az időt, ami nyilvánvalóan valamennyire a teljesítmény rovására ment az Arsenal ellen vasárnap, de így is 2-2-es eredmény született – az első félidő után a Pool még két góllal vezetett. A Mersey-parti együttes a Premier League 37. fordulójában mindössze jövő hét hétfőn (05. 19.) lép pályára a Brighton otthonában, így ismét rengeteg szabadnapot kaptak a játékosok, ahogy Arne Slot is.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője Ibizán tölti a két meccs közötti időt. Forrás: X/DaveOCKOP

Arne Slot elment bulizni, a Liverpool-játékosok Dubajba utaztak

A holland vezetőedző a labdarúgóit hátrahagyva, egyedül indult el bulizni. A fiatalok közkedvelt szigetén stílusosan a Queen legendás számára, a We Are the Championsra vonult be Slot. Nem tudjuk, hogy az ibizai buli meddig tartott, de a videókon jól látható, hogy a 46 éves szakember alkohollal tette még felejthetetlenebbé az estét és a Premier League-győzelmet.

Mire lehet számítani a Brighton elleni Premier League-meccsen?

A Liverpool-szurkolók a kommentek között azt írják, hogy Slot teljesen megérdemli ezt az ünneplést – Jürgen Klopp után ő a második edző, aki a csapattal megnyerte a Premier League-t, illetve ő az első holland edző, aki Angliában révbe ért. Ugyanakkor a drukkerek viccesen hozzátették, a Brighton elleni meccsre remélhetőleg már senki nem lesz másnapos.

Szoboszlai Dominikék mindeközben Dubajba utaznak a héten, ahol a keret több tagja fogja tölteni a következő napokat.

Vasárnap a Liverpool Arsenal elleni bajnokijának hatalmasok voltak az utózöngéi, miután a Vörösöktől nyáron távozó Trent Alexander-Arnoldot a drukkerek egy csoportja kifütyülte, amikor a pályára lépett. Ezt több csapattársa is szóvá tette, köztük Szoboszlai is kiintett a The Kopnak. A Pool legendás védője, Jamie Carragher sem tudta hova tenni a történteket, szerinte ilyet egy Liverpool-játékos sem érdemel. Arne Slot csak annyit mondott, hogy ő nem szeretné a szurkolóknak megmondani, hogy az egyik legjobbjuk távozásakor hogyan érezzenek.

A mérkőzés összefoglalója: