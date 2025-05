Megvan az új liverpooli „közellenség”, Szoboszlai fő kritikusát sokkolták a történtek + videó

Amikor Trent Alexander-Arnold bejelentette a távozását, tudta, hogy bár a pletykák alapján várható volt ez a végkifejlet, lesznek, akik rosszul viselik majd, hogy továbbáll nevelőcsapatától. Már jóval a bejelentés előtt volt, aki a 66-os mezt égette, de a csapattársai kiálltak a védő mellett, aki már mindent megnyert a Liverpool játékosaként, új kihívásokat keresve igazol máshová.

A Liverpool szurkolói üzentek Trent Alexander-Arnoldnak Fotó: AFP/Peter Powell

Alexander-Arnold a szurkolók bögyében van

Ám ezzel a magyarázattal nem elégedett meg minden szurkoló, akiknek két okból is a bögyükben lehet most Alexander-Arnold. A „kisebbik baj”, hogy szerződése lejártával hagyja el a klubot, azaz

a Liverpool egy fontot sem kap érte, miközben elképzelhető, hogy új játékost kell igazolnia a távozó helyére, ami súlyos milliókba kerülne. De még ennél is fájóbb sokak szemében, hogy a korábban a végtelenségig tartó liverpooli karrierre és a csapatkapitányi karszalagra vágyó játékos feladta ezt az álmot, és ehelyett a Real Madrid szolgálatába áll, amely az elmúlt másfél évtizedben sok borsot tört az angolok orra alá.

Alexander-Arnold bejelentését Slot sem hagyta szó nélkül, az azt követő első meccs, az Arsenal elleni rangadó előtt közölte, hogy az idény további részében a jövőre készülve Conor Bradley lesz a Liverpool első számú jobbhátvédje. Alexander-Arnold így a kispadon kapott helyet vasárnap, de oda is eljutott hozzá az Anfield népének hangja, akik füttykoncerttel tudatták vele, hogy nem bocsátanak meg neki.

Már a liverpooli meccskeret felolvasásakor is ez volt a helyzet, majd Alexander-Arnold becserélésekor is felharsant a kellemetlen hangorkán, illetve a Real Madridról is énekeltek neki.

Carraghert felháborították a történtek

Szoboszlai Dominik fő kritikusát, a klublegenda Jamie Carraghert sokkolták a történtek.

– Csodálkoztam azon, hogy mennyien voltak. Egy hatvanezres tömegben lesznek olyanok, akiket zavar ez a helyzet, ami érthető. Néhányan a Leicester elleni meccsen is fütyültek, de nem gondolom, hogy bármelyik játékos, aki magára húzza a vörös mezt azért, hogy győzzön, esetleg kupát nyerjen, megérdemelné, hogy kifütyüljék. Megértem, hogy sokan mérgesek, amit Liverpoolon kívül sokan nem értenek meg, de ahogy mondtam, a saját játékosaink kifütyülését nem tudom elfogadni – húzta alá Carragher.

Elszórakozta az előnyét a Liverpool

Az Arsenal elleni rangadó egyébként 2-2-es döntetlennel ért véget, miután a Liverpool az első félidőben összehozott kétgólos előnyét elbukta a másodikban. Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a meccsen, aztán végig a pályán maradt.