Slot súlyos döntést hozott a Liverpool-játékos távozása után

A Premier League 35. fordulójának rangadóján a már biztos bajnok Liverpool fogadja a sok idáig üldöző szerepében lévő Arsenalt vasárnap. Az Ágyúsok nehéz héten vannak túl: az előző körben Kerkez Milosék győzték le őket, majd szerdán, Párizsban kiestek a Bajnokok Ligájából – ezzel biztossá vált, hogy ebben a szezonban sem nyernek trófeát. Arne Slot már a Chelsea elleni, tét nélküli meccsen is felforgatta a kezdőcsapatot, Szoboszlai Dominik is a padon kezdett. Az Arsenal elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón többek között arról is beszélt, hogy a vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődő találkozón hogyan változik a kezdőtizenegy.

A Liverpool legutóbb a Chelsea-től kapott ki, Arne Slot változtat Fotó: AFP/HENRY NICHOLLS

Az újságírók először természetesen Trent Alexander-Arnold távozásáról kérdezték a hollandot, aki hétfőn bejelentette, hogy az idény végén több mint 20 év után elhagyja a Liverpoolt.

Mint mindenki, én is csalódott vagyok. Nagyon jó jobbhátvéd volt, különleges képességekkel. Korábban az Alkmaarnál és a Feyenoordnál is megtapasztaltam, hogy a jó szezonok végén is elmennek néhányan, mondhatni, már jártas vagyok e téren.

A távozó játékos kapcsán elmondta, reméli, hogy az utolsó három liverpooli meccsén ugyanúgy hajtani fog. A szurkolók reakcióit nem kommentálta – többen a mezeit égették –, mondván nem az ő dolga eldönteni, hogyan reagáljanak egy ilyen bejelentésre.

Vasárnap változás lesz a Liverpool kezdőjében

Slot később megerősítette, hogy vasárnap már nem is Alexander-Arnold fog kezdeni, hanem az újra egészséges, és a következő idényben is a Liverpoolt erősítő Conor Bradley. Ha az északír a Chelsea ellen is teljesen fitt lett volna, ott is ő kezdett volna.

– Nem szeretném összehasonlítani Trenttel, teljesen más típusú játékosok. Conorban hatalmas potenciál van benne, sajnos idén sokat volt sérült, de a következő szezonban újabb nagy lépést fog tenni a Liverpool színeiben.

Arne Slot élvezte az Arsenal meccsét

A hétvégi ellenfélről elmondta, látta őket a Bajnokok Ligájában, és szerinte semmivel nem voltak rosszabbak, mint a döntőbe jutó Paris Saint-Germain.

Persze, láttam a PSG elleni BL-meccsüket, nagyon élveztem. Nem volt rosszabb elődöntő, mint az Inter-Barcelona. Ott minden helyzet bement, a másikon pedig ezek kimaradtak. A saját bőrömön tapasztaltam, hogy Donnarumma milyen jó, ezt ismét bebizonyította. Az Arsenal is hajtani fog vasárnap, noha a BL-indulás már szinte biztos nekik is, de biztos vagyok benne, hogy minél jobb helyen szeretnének zárni az idény végén. Remek játékosaik vannak, hajtani fognak. Nem tudnám megtippelni, hogy mi lesz a meccs kimenetele.

Slot Szoboszlai Dominikról nem beszélt a sajtótájékoztatón, így egyelőre nem tudni, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap visszakerül-e a Liverpool kezdőjébe.