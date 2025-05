Slot nem fogta vissza magát a hibázó Szoboszlaival kapcsolatban

A Liverpool a csapatnak már lényegében tét nélküli meccsen tartalékosan állt fel , és az 56. percre kétgólos hátrányba is került. Virgil van Dijk szépített a hajrához közeledve, de a hosszabbításban egy tizenegyesből eldöntötte a Premier League-mérkőzést a Chelsea. Szoboszlai Dominik a 69. percben lépett pályára, s az utolsó, büntetőből született londoni gól előtt ő adta haza rosszul a labdát, ami után a korábban öngólt is vétő Jarell Quansah szabálytalankodott a tizenhatoson belül. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a találkozó után a magyar válogatott csapatkapitányáról is beszélt.

Arne Slot dicsérte Szoboszlai Dominikot, de a Liverpool edzője szerint nem csupán az ő hiánya miatt kerültek hátrányba a Chelsea ellen (Fotó: AFP/NurPhoto/MI News)

Arne Slot Szoboszlai Dominikot méltatta

– Soha nem egyetlen játékoson múlik.

Dominik egyik erőssége az az intenzitás, amivel nyomás alatt tartja az ellenfelet.

A világon bármilyen taktikát ki lehet dolgozni, de mindig az intenzitás jelenti a különbséget – nyilatkozta Slot arra a kérdésre, hogy hiányzott-e a mérkőzés első részében Szoboszlai dinamikája. – Ha intenzíven játszunk, az ellen nehéz bármit is tenni. Az erősségét kihasználva ezért is játszott Dominik ilyen jól az egész idényben.

A Liverpool edzője szerint a Chelsea jobb, mint azt a tabella mutatja

A holland vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón alaposan megdicsérte az Chelsea-t is, szerinte a Liverpool nem is igazán állt közel a gólszerzéshez, és meglepőnek találja a két csapat közötti 19 pontos különbséget a tabellán. Szerinte ez is mutatja, hogy mennyire egy szinten van több együttes is az angol bajnokságban, és hogy a Chelsea a következő évadban már tényleg versenyben lehet a bajnoki címért.

Olasz játékosáról, Federico Chiesáról pedig Slot elmondta, hogy azért nem cserélte be hamarabb, mert Darwin Núnez már a pályára lépett, és a hajráig nem szeretett volna plusz kockázatot vállalni azzal, hogy egy védő helyett állítja be Chiesát.

A Liverpool legközelebb vasárnap lép pályára, akkor a Bajnokok Ligája-elődöntős Arsenalt fogadja az Anfielden.