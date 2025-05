A Liverpool súlyos árat fizetett Slot döntéséért, Szoboszlai is hibázott

A már biztos bajnoki cím tudatában Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón beharangozta, hogy a Chelsea ellen a Premier League 34. fordulójában felforgatott kezdő várható. A holland nem hazudott, Szoboszlai Dominik, Ibrahima Konaté, Andy Robertson, Alexis Mac Allister és Luis Díaz is a padon kapott helyet, Ryan Gravenberch a keretbe sem került be, míg a bajnokságban először kezdett Harvey Elliott és Endo Vataru. Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője viszont nem tartalékolt, a legjobbjait küldte a pályára, miután együttese továbbra is harcban van valamelyik Bajnokok Ligája-hely megszerzéséért. Az olasz szakember is tartotta a szavát, miután a kezdés előtt játékosai díszsorfalat álltak Szoboszlaiéknak.

A Chelsea díszsorfalat állt a Liverpool játékosainak. Fotó: AFP/Henry Nicholls

Pillanatok alatt hátrányba került a Liverpool

A Chelsea nagyon bekezdett, a 3. percben Pedro Neto a jobb szélről laposan készített elő a világbajnok Enzo Fernándeznek, aki még a labdát is átvehette a tizenhatoson belül, majd közelről Alisson kapujába lőtt. (1-0)

A folytatásban igencsak meglátszott a vendégeken, hogy ez az összeállítás még sosem játszott együtt. A meddő mezőnyfölény Liverpool-helyzeteket nem eredményezett, sokkal inkább gyors Chelsea-kontrákat, de sem Caicedo kapufán csattant beadása, sem Neto lövése nem hozott újabb gólt. Az első félidő valószínűleg a Szoboszlait a szezonban számtalanszor kritizáló Jamie Carraghernek is megmutatta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya miért volt kezdő Slot Liverpooljában az egész idény során, a Vörösök gyakorlatilag egy helyzetet sem alakítottak ki a játékrészben.

Kabaréba illő második gól

A holland a szünetben nem cserélt, csak az 58. percben, amikor már 2-0-ra vezetett a Chelsea. Virgil van Dijk próbált felszabadítani a saját tizenhatosán belül, a csapatkapitány azonban a labdát csapattársába, Jarell Quansah-ba bikázta, aki így nagyon peches körülmények közepette öngólt szerzett.

Kabaréba illő gólt hozott össze a Liverpool védelme. Fotó: AFP/Henry Nicholls

Szoboszlai is beállt a hajrára

A 69. percben a 24 éves magyar focistát is beküldte Slot, s vele együtt a középpálya másik motorja, Mac Allister is érkezett. A cserék új lendületet hoztak a Liverpool játékába, a vendégcsapat beszorította a Chelsea-t a kapuja elé, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, s ahogy az első félidőben, úgy most is a hazaiak voltak a veszélyesebbek kontrákból – Alisson a 80. percben a csereként beálló Jadon Sancho próbálkozását nagy bravúrral védte. Majd Palmer lövésénél már a brazil is csak nézett: a középpályás a bal oldalt az alapvonal felé vezette a labdát, végül szinte nullszögből lőtt a kapus mellett, de a kapufa – megint – megmentette a vendégeket.

A vége mégis izgalmas lett: Mac Allister szögletére Van Dijk érkezett, s a holland a kapuba fejelt a 85. percben (2-1).

A hosszabbításban a Liverpool mindent egy lapra tett fel, de a végén a Chelsea kapott tizenegyest, Szoboszlai passza rövid volt Quansah-nak, aki elsodorta Moisés Caicedót. Palmer pedig a bal alsóba lőtt, ezzel pedig a londoni kékek otthon tartották a három pontot, és nagyon fontos lépést tettek a BL-induláshoz (3-1).

Harmadszor kapott ki a Liverpool

Slot együttese szeptemberben a Nottingham Forest ellen otthon, majd áprilisban a Fulham vendégeként, most pedig a Chelsea ellen kapott ki a Premier League-ben, minden sorozatot figyelembe véve ez volt a hetedik veresége (kettő a Bajnokok Ligájában és a Ligakupában, egy az FA-kupában).