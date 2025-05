A Liverpool „korai” bajnoki címe Szoboszlai jövőjére is hatással lehet

Átmenetileg megszakadt az ünneplés a Liverpoolnál, miután a csapat megnyerte a bajnoki címet. Ugyanis még négy forduló hátravan a Premier League-idényből, és ezeket a mérkőzéseket is le kell játszani, a trófeát pedig majd csak ezek után kapják meg a Vörösök. Persze a liverpooli örömünnep utáni első, a Chelsea elleni meccs sajtótájékoztatóján még felmerült a téma. Arne Slot például elárulta, elődje, Jürgen Klopp a leghíresebb ember, aki üzenetet küldött neki.

Arne Slot az első idényében megnyerte a bajnokságot a Liverpoollal (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Gratulált, és azt írta, hogy már én is tudom, mennyire különleges ez a klub, és már a történelem része vagyok. Nagyon boldog volt a szurkolók és a klub miatt is – árulta el a Vörösök vezetőedzője.

Slot rotálni fog

Az, hogy a Liverpool már bajnoknak mondhatja magát, hatással lesz a következő mérkőzésekre is. Egyrészt az ellenfeleik díszsorfalat állhatnak nekik, másrészt már a következő idényre is lehet készülni. Slot elárulta, részben ezért változtatásokra készül, ami a csapata összeállítását illeti. Neveket nem mondott, de akár a szinte sosem pihenő középpályások, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és persze Szoboszlai Dominik is a kispadra kerülhetnek a közeljövőben.

– Jó, hogy olyan erős csapatokkal mérkőzünk még meg, mint a Chelsea, az Arsenal, a Brighton és a Palace, ez kihívás elé állít minket. Úgy nézünk erre, mintha az új idény első meccse lenne, a Chelsea ellen kezdünk. Nem sokkol, de meglep, hogy ekkora az előnyünk velük szemben, mert amikor ellenük játszottunk, jobbak voltak nálunk, mégis sikerült nyernünk. Talán többet szenvedtünk, mint bármelyik másik meccsen – idézte fel a holland menedzser. – Természetesen az összes hátralévő mérkőzést meg akarjuk nyerni, a Liverpoolnál nem is lehet más a célunk. Lesznek változások az elmúlt tíz hónaphoz képest az összeállításban, de nem cserélem le a teljes csapatot. Többen megérdemelték volna eddig is, hogy játszanak, mert az edzéseken remekül teljesítettek, de én általában ugyanazokat a játékosokat választottam. Most egyrészt megnézem, hogy hol tartanak ezek a játékosok az új idény előtt, de valójában azt is megérdemlik, hogy még a mostaniban játszanak.