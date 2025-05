Magyar játékossal oldaná meg a Real Madrid nagy problémáját Xabi Alonso

A félresikerült idény után nagy változások lesznek a nyáron a Real Madridnál. Szinte kizárt, hogy Carlo Ancelotti maradna, minden bizonnyal négy év után megválik tőle a klub, és a várakozások szerint a királyi gárda egy korábbi játékosa, a Bayer Leverkusent első teljes idényében német bajnoki címre vezető Xabi Alonso lesz az új vezetőedző. Játékosfronton is lehetnek érkezők. Mint ismert, Trent Alexander-Arnold Madridba tart, de jobbhátvéd mellett a bal oldalra is igazolna valakit a spanyol tréner, a kívánságlistája élén pedig nem más, mint Kerkez Milos szerepel.

Kerkez Milos a világ legerősebb bajnokságában bizonyított. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Kerkez Milos a tökéletes jelölt Xabi Alonso szerint

A hírek szerint a Real Madridnál nem elégedettek balhátvédjeikkel, Ferland Mendy lassan többször sérült, mint amikor nem, Fran García pedig nem az elvárásoknak megfelelően teljesít. Kerkez Milos eközben hétről hétre bizonyít a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben, és alig-alig hagy ki meccseket a Bournemouth mezében.

Xabi Alonso olyasvalakit képzel el balhátvédként, aki a támadásokban is besegít, miközben hátul védőként is helytáll, erre pedig tökéletes megoldás lehet Kerkez, aki 37 idénybeli mérkőzésén kétszer volt eredményes és hat gólpasszt is kiosztott.

A Real Madrid helyett a Liverpool lesz a befutó?

A Real Madridnak ugyanakkor nem lesz könnyű dolga, ha a magyar válogatott játékost szeretné megszerezni, hiszen sztárcsapatok egész sora is így van ezzel. A Manchester City, az Arsenal és a Bayern München is az érdeklődők között szerepel, de a fogadóirodák szerint a friss angol bajnok Liverpool lehet a befutó , ahol Kerkez jó barátja, Szoboszlai Dominik csapattársa lenne.