Slot betartotta az ígéretét, Szoboszlai kikerült a kezdőből

A legszebb álmát már beteljesítette a Liverpool, azzal, hogy a 34. fordulóban a Tottenham elleni 5-1-es győzelemmel megnyerte a bajnoki címet. Ezek után a Vörösök szempontjából nincs tétje a hátralévő meccseknek, így Arne Slot vezetőedző azt ígérte, hogy a következő idényt is szem előtt tartva a folytatásban rotálni fogja a játékosait. Arra lehetett számítani, hogy emiatt Szoboszlai Dominiknek is az átlagosnál kevesebb játékperc jut.

Szoboszlai nincs a kezdőben, a teljes középpályát lecserélte Slot

Így is lett, már a Chelsea elleni rangadó előtt a kispadon találta magát. De a magyar játékoson kívül is vannak így még egy páran, Ibrahima Konaté, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Luis Díaz is erre a sorsra jutott. Így néz ki a Liverpool vasárnapi (17.30 tv: Spíler 1) kezdőcsapata:

Ez a házigazda, a Chelsea kezdő tizenegye: