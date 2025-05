Szoboszlai „kedvence” bombagólt lőtt, de kis híján sírás lett a vége + videó

A Real Madrid a BL-ből már kiesett, a Szuperkupa és a Király kupa döntőjét elveszítette a Barcelonával szemben, és egyelőre úgy néz ki, hogy a bajnoki címet is elhappolják a nagy rivális orra elől a katalánok. Szombaton a ligautolsó Real Valladolid otthonában hátrányba került a Barca, de fordított és 2-1-re nyert, ezek után a királyi gárdán volt a nyomás, hogy visszaállítsa a két csapat közti négypontos különbséget, és életben tartsa a reményeit a jövő vasárnapi El Clásico előtt.

Kylian Mbappé duplája sokat ért a Real Madridnak. Fotó: AFP/Middle East Images/Gokhan Taner

Arda Güler gyönyörű gólja

A Real Madrid elképzelései szerint alakult az első félidő, a magyar–török Nemzetek Ligája-meccs közben és utána Szoboszlai Dominikkel szócsatát vívó Arda Güler 33. percben lőtt bombagóljával tette meg az első lépést a győzelem felé. Íme:

ARDA GULER WITH AN INSANE GOAL WOW pic.twitter.com/BhOmHQLRFw — WolfRMFC (@WolfRMFC) May 4, 2025

Úgy tűnt, könnyű délutánja lesz a címvédőnek, Kylian Mbappé találatával a 39. percre 2-0 volt az állás, a szünet után közvetlenül pedig Güler nagyszerű kiugratása után ismét beköszönt a francia csatár.

A Celta Vigo megizzasztotta a Real Madridot

A Celta Vigo négy cserével próbálta menteni a menthetőt, és ez jó döntésnek bizonyult, életre kelt a csapat. A 69. percben egy szöglet után érkezett is a szépítő találat Javier Rodrígueztől, és nem sokkal később két cserejátékos összehozott egy újabb gólt, így meleg volt a hajrá a Real Madridnak. Különösen a 75. percben becserélt Iago Aspas volt aktív, egyenlíthetett is volna, de erre nem került sor, ahogy a hazaiak helyzetei is kimaradtak a hajrában, így 3-2-re győzött a Real Madrid.