A tartalékos Barcelona nagy pofont kapott, aztán jött a sérülés

A spanyol bajnokságban éllovas Barcelona erősen tartalékos összeállításban lépett pályára, Marc-André ter Stegen a szeptemberben elszenvedett sérülése óta először állt a kapuban. A meccset megelőző tizennégy bajnokiján egyetlen pontot szerző és már biztosan kieső Valladolid a magyar válogatott Nikitscher Tamással a kispadon kezdte el a mérkőzést, és meglepetésre már a 6. percben előnyhöz jutott: Iván Sánchez megpattanó lövésénél a labda becsapta Ter Stegent, és behullott a kapuba (1-0). A katalánok a folytatásban nyomás alatt tartották az ellenfelüket, de a sok lövés ellenére nem akadt nagy gólhelyzet a vendégek előtt. Hansi Flicknek rossz hírt jelentett az is, hogy karsérülés miatt az első félidő hajrájában le kellett cserélni a 19 éves Daniel Rodríguezt, aki az első bajnokiját játszotta a Barca első csapatában. A listavezető mellett szólt, hogy Lamine Yamal állt be a helyére, aki a hátralévő időben többször is megbolondította a Valladolid védelmét.

A Barcelona játékosa, Daniel Rodríguez megsérült az első spanyol élvonalbeli bajnokiján. Fotó: AFP/Cesar Manso

A Barcelona a második félidőben fordított a Valladolid ellen

A szünetben Flick további két alapembert cserélt be, ez pedig meg is tette a hatását. Fordulás után még inkább a hazai kapu előtt folytatódott a játék, és az 54. percben összejött az egyenlítés a friss Király Kupa-győztes Barcelonának: egy beívelés után a kapus éppen Raphinha elé ütötte ki a labdát, ő pedig átvétel után a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).

Egy óra elteltével pedig már a katalánoknál volt az előny, ezúttal Fermín López volt az, aki 15 méterről, kapásból a bal alsóba bombázott (1-2).

A játékrész felénél Héctor Fort révén kapufáig is jutott a Barca, ám a labda kifelé pattant, és ezután Ter Stegennek is váratlanul nagy bravúrt kellett bemutatnia. Az egyenlítés végül elmaradt, a másik oldalon pedig Yamal több csapattársához hasonlóan maga is betalálhatott volna – ám sem itt, sem ott nem született újabb gól. Nikitscher Tamás a kispadról nézte végig a találkozót.

A Barcelona kedden 3-3-as döntetlenről várja a (szombaton a maga bajnokiját szintén megnyerő) Internazionale elleni Bajnokok Ligája-elődöntő milánói visszavágóját, majd jövő vasárnap a Real Madridot fogadja a spanyol bajnokság következő fordulójának rangadóján. Az éllovas katalánoknak a győzelemmel pillanatnyilag hét pont az előnye a fővárosiakkal szemben, akik eggyel kevesebb mérkőzést játszottak le.