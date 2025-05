Az NB I őrült edzőkeringője sosem ér véget?

Damir Krznar nevét eddig csak azok ismerték igazán, akik a horvát vagy a szlovén klubfoci minden rezdülését árgus szemekkel figyelték. Mostantól viszont sokkal jobban szem előtt lesz a mester, elvégre NB I-es edző lesz, ráadásul három fordulóval a bajnokság vége előtt átvette az Újpestet. Kirúgták tehát azt a svéd–lengyel Bartosz Grzelakot, akitől egy éve még csodát vártak a Megyeri úton. Mindazonáltal azért meglepő kissé az újabb váltás, mert az jóval korábban esedékes volt már. Ám valamiért most jött el a pillanat. Persze, ha arra gondolunk, hogy az új edző már ebben a három fordulóban is „ismerkedhet” új csapatával, akár jól is elsülhet a dolog.

Bartosz Grzelak (szemben) az NB I edzőkeringőjének legújabb áldozata. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

NB I: az őrült edzőkeringőben senki sincs biztonságban

Ha most kellene arra fogadni, lesz-e újabb edzőváltás a hátralévő három fordulóban, nem lennénk abban biztosak, hogy nem lesz. Mégpedig azért nem, mert négy csapat (Debrecen, ZTE, Nyíregyháza és a Fehérvár) jár őrült táncot azért, hogy elkerülje a bajnokság végén a kiesést. Itt is vannak azért vicces dolgok. A Fehérvár edzője az a Tímár Krisztián, aki ezt megelőzően a Nyíregyháza mestere volt. Szabó István az idény elején a már biztos kiesőnek elkönyvelt Kecskemét kispadján ült, most a Nyíregyháza edzőjeként próbálja meg csapatát az NB I-ben tartani. Ebből is látszik, mekkora tánc ez a speciális magyar keringő, ahol bárki bárhol feltűnhet, de hamar le is kérhetik.

Vasas: Mi lesz, ha nem sikerül feljutni?

A Szentlőrincen elszenvedett 2-1-es vereség után sokan vélték úgy, hogy Angyalföldön is eljött a váltás ideje, de Pintér Attilának még nem írták meg a menlevelét. Nem is fogják, ha a csapat feljut az NB I-be, ám jelenleg erre a Kazincbarcikának van nagyobb esélye. Erről is beszéltünk a Rapid Sport műsorában, a videót itt tudja megnézni.