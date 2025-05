Újpest: a Tottenhamet kiütő horvát tréner lett az új vezetőedző + videó

Az Újpest három fordulóval a bajnokság vége előtt a tabella hetedik helyén áll, a szezon hajrájában még a Zalaegerszeggel (idegenben), a Nyíregyházával (otthon) és az MTK-val (idegenben) találkozik. A csapat Bartosz Grzelak irányításával az utóbbi hetekben nagyon gyengén teljesített, és szombaton a Győrtől hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereség után a klubvezetés az edzőváltás mellett döntött. Ez már jó ideje a levegőben volt, de márciusban még bizalmat kapott. De mától már a horvát Damir Krznar az Újpest vezetőedzője.

Bartosz Grzelak nem fejezhette be a szezont az Újpest vezetőedzőjeként, Damir Krznar váltja (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az M4sport.hu már a hét végén megszellőztette, hogy Damir Krznar válthatja Grzelakot, aki már korábban is az újpesti vezetés célkeresztjében volt. S az Újpest FC ma reggel valóban az 52 éves horvát szakember érkezését jelentette be.

Damir Krznar lett Bartosz Grzelak utódja

Damir Krznar játékospályafutása döntő részét a Dinamo Zagrebnél töltötte, majd visszavonulását követően is számítottak szakértelmére, így a ranglétrát végig járva, a stáb tagjaként öt bajnoki címet és három Horvát Kupát begyűjtve került az első csapat élére. Első vezetőedzői megbízását 2021-ben kapta a Dinamónál, mellyel rögtön bajnoki címet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett, ráadásul debütáló mérkőzésén hosszabbításban 3-0-ra legyőzte a Tottenhamet az Európa-liga nyolcaddöntőjében, és 3-2-es összesítéssel ki is ejtette. A szlovén bajnokság sztáregyüttesével, a Mariborral bajnoki bronzérmet nyert és kupadöntőt játszott a horvát edző, aki bő egy év múlva a rivális Celje irányítását vette át. A korábban egy bajnoki trófeát nyerő szlovén csapattal rögtön megszerezte a klub második bajnoki címét, majd egy sikeres Bajnokok Ligája-selejtezőt követően közös megegyezéssel távozott.

Damir Krznar eddigi csapatainál többnyire a 4-1-4-1-es és a 4-3-3-as felállásokat alkalmazta. Együtteseire jellemző volt fegyelmezettség és a támadófelfogás. Vezetőedzői karrierje alatt eddig 153 mérkőzésen 86 győzelmet aratott, míg mérkőzésenként kiemelkedő módon átlagban 1,91 pontot szerzett. A Dinamonál eltöltött ideje alatt sokat dolgozott utánpótlás-játékosokkal, nem félt rájuk tenni a terhet, előszeretettel alkalmazta őket és kiemelkedő munkát végzett el a fejlődésükért – áll az Újpest FC közleményében.

– Mindenképp olyan vezetőedzőt szerettünk volna a csapat élére állítani, aki a karakterével és a mentalitásával olyan pluszt ad, ami nem csak a következő három mérkőzésen, hanem alapjaiban rázza fel a játékosainkat. Damir Krznar érkezésével egy sikeres, rutinos tréner csatlakozott, aki a vele érkező stábjával együtt már több helyen bizonyította, hogy nemcsak azt tudja, hogyan kell látványos támadófutballt játszani, de azt is, hogyan kell trófeákat nyerni. Az idei szezonban a hatodik helyet, amelyet minimális célként tűztünk ki a csapat elé, még elérhetjük, de sokkal fontosabb, hogy erre a három hétre mindenki lehetőségként és kihívásként tekintsen. A következő szezonban a célünk nemzetközi kupát érő helyen végezni, ezért pedig az elkövetkezendő hónapokban az elsődleges feladatunk a keret megerősítése – mondta el Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.