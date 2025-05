Xabi Alonso tömören elmondta a véleményét a Bayern München bajnoki címéről + videó

A Bundesliga 32. fordulójában a Bayer Leverkusen vasárnap az utolsó pillanatokban mentett pontot a Freiburg otthonában (2-2), de mivel a címvédő nem tudott nyerni, ezzel véglegessé vált az így két fordulóval a vége előtt nyolc ponttal vezető Bayern München bajnoki címe. A müncheniekkel 2013 óta mindössze egyszer fordult elő, hogy nem diadalmaskodtak a hazai pontvadászatban: tavaly csak harmadikok lettek a Leverkusen és a Stuttgart mögött. Harry Kane pályafutása első trófeáját nyerte.

A Bayern München játékosai megünnepelték a Bundesliga megnyerését

Xabi Alonso szerint nem kérdés, hogy idén a Bayern München volt a legjobb

Xabi Alonso az az elsők között gratulált a Bayern bajnoki címéhez.

– Gratulálok az FC Bayernnek. Idén ők voltak a legjobb és legkiegyensúlyozottabb csapat. Megérdemlik a bajnoki címet – szögezte le a Leverkusen vezetőedzője, aki a hírek szerint a következő szezonban már a Real Madrid csapatát irányítja a távozó Carlo Ancelotti utódjaként.

A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany természetesen nagyon örül, de felhívta a figyelmet arra, hogy még nincs vége az idénynek.

– Megünnepelhetjük a Bundesliga megnyerését, és ez elképesztő érzés! Gratulálok a játékosaimnak a szezon során nyújtott kitűnő teljesítményükért. Közösen, csapatként érték el ezt a sikert. Nagy köszönet azoknak is, akik a kulisszák mögött dolgoznak a klubnál, az ő kemény munkájuk is kellett ehhez a sikerhez. Mi pedig nem állunk le, még nincs vége a szezonnak. Van még néhány feladatuk, fejezzük be erősen ezt az idényt! És végül, de nem utolsó sorban nagy köszönet jár a a Bayern München összes szurkolójának szerte a világon. És legyen egy felejthetetlen esténk szombaton az Allianz Arenában! – mondta Kompany, aki első nekifutásra rögtön bajnoki címhez vezette a Bayern Münchent.