Lecsapott a rendőrség a balhés Újpest–Fradi derbi után

NB I, 32. forduló
péntek
- Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1-3 (1-2), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző, jv. Zierkelbach, gólszerzők: Csontos (7.), illetve Németh (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)
szombat
- MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)
- Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
- ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)
vasárnap
- Paks–Debrecen 5-2 (2-2), Paks, 3437 néző, jv.: Bognár T., gólszerzők: Horváth K. (5., 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (95.), illetve Lang (7.), Guerrero (44.)
- Újpest–Ferencváros 0-5 (0-2), Szusza Ferenc Stadion 10930 néző, jv: Dr. Csonka, gólszerzők: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (99.)
