Egy lebilincselő ötlet

Választási ígéretei között ugyan nem szerepelt a kerékbilincsrendszer visszaállítása, ezt viszont anélkül is teljesíteni fogja Karácsony Gergely főpolgármester, ide a bökőt. Már ki is szignálta a feladatot a terület illetékesére, bizonyos Handl Tamásra, aki újabban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjeként kamatoztatja sokoldalúságát. (Handl kitűnő referenciákkal érkezett a városházára, korábban Gyurcsány Ferenc személyes testőreként dolgozott, ami – tekintve védence lakossági utálatindexét – nem lehetett egyszerű.) A főrendész minap már neki is fogott a feladatnak, közölte beosztottjaival: az eddigi gyakorlattal szemben jóval nagyobb mértékben, akár kétszer, háromszor gyakrabban kell büntetni a szabálytalanul parkoló autósokat. „Simán megcsináljuk a korábbi háromszorosát – buzdította harcosait a lebilincselő ember –, és akkor vehetünk majd számítógépet, autót meg egy csomó mindent, ami megkönnyíti a munkánkat.” Az nem teljesítmény, tette hozzá, ha egy közteres naponta csupán három kerékbilincset rak fel. Tessék folyamatosan szankcionálni, hajrá!

Abban nem vagyok biztos, hogy a székesfőváros autós közönsége kitörő örömmel fogadja majd a lebilincselő javaslatot. (Nem a renitensek büntetését, csak a visszahozott módszert, a bilincselést.) Nem csupán a lelakatoltak háborognak majd, de azok is, akik a lebénított autók közé szorulnak…

Már látom magam előtt az ötletgazda főpolgármestert, amint március 15-i ünnepi beszédét óriásesernyők fedezete mögül mondja, mint a metróhuzatos Demszky annak idején. A tojások útja kifürkészhetetlen.