Wirtschaftsprogramm „Polnische Ordnung“ stiftet Chaos und könnte die PiS teuer zu stehen kommen

Polen – Als eine Art New Deal auf polnische Art umfasst das Programm „Polnische Ordnung“ (Polski Ład) einen steuerlichen Teil, der seit dem 1. Januar für Unruhe und Unzufriedenheit sorgt. Viele Unzulänglichkeiten und Fehler sind bereits zu beheben, doch einige wichtige Korrekturen können erst 2023 vorgenommen werden. Aufgrund einer Inflation von 8,6% auf Jahresbasis – so die Schätzungen des polnischen Statistikamts GUS für den Monat Dezember –, sehen außerdem selbst die Gruppen ihre Gewinne verpuffen, die von der großen Steuerreform profitieren sollten, da diese von der Regierung Morawiecki mit einer Vorlaufzeit von nur wenigen Monaten durchgeführt wurde – und sogar noch weniger, wenn man die letzten Änderungen zum Jahresende berücksichtigt. Was also als Blitzkrieg gedacht war, der der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jarosław Kaczyński einen weiteren Wahlsieg im Jahr 2023 sichern sollte – oder früher im Falle vorgezogener Wahlen, da die PiS über eine fragile Mehrheit im Sejm verfügt –, hat sich bereits in einen Stellungskrieg verwandelt, um es mit den Worten eines polnischen Politologen zu sagen.

Die erste Panne: Viele Beamte und Rentner sollen ab Januar von der Anhebung der Grenze für steuerfreies Einkommen auf 30.000 Zloty (ca. 6.600 €) profitieren (ohne Bedürftigkeitsprüfung, gegenüber 1.360 Zloty im Jahr 2021, aber nur für Geringverdiener), da diese Steuer an der Quelle erhoben wird, wurden ihre Nettobezüge im Januar aufgrund von Berechnungs- oder Auslegungsfehlern der Buchhalter oder weil sie eine Erklärung nicht abgegeben hatten, die sie nach der Reform hätten abgeben müssen, gekürzt und umgekehrt bei denjenigen, die eine Erklärung abgegeben hatten, die sie nicht mehr hätten abgeben müssen.

Am 7. Januar entschuldigte sich Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei den Polen und versprach, dass die Fehler schnell korrigiert würden, damit die zu Unrecht einbehaltenen Beträge noch vor Februar ausgezahlt werden könnten. Außerdem nutzte er die Gelegenheit, um die Reform zu verteidigen. „Wir wollen, dass alle Polen besser verdienen. Vor allem aber sollen diejenigen mehr verdienen, die bislang vernachlässigt wurden. Das ist schließlich der Grund für die progressive Besteuerung“, so Morawiecki, der dem bisherigen System vorwarf, die Reichsten zu begünstigen und die Ärmsten zu benachteiligen, die prozentual zu ihrem Einkommen höher besteuert werden.

Wenn sie jedoch, wie erst kürzlich Familienministerin Marlena Maląg, hämmern, dass „die steuerlichen Lösungen des polnischen Ordnungsprogramms dazu beitragen sollen, dass polnische Familien besser leben“ und dass Personen, die weniger als 12.800 Zloty pro Monat (ca. 2. 800 €) nicht verlieren, während diejenigen, die bis zu 5.700 Zloty (ca. 1.200 €) verdienen, von der Reform profitieren, lassen die Mitglieder und Sprecher der Regierung die über 2,5 Millionen Polen, die ihren Lebensunterhalt als Einzelunternehmer verdienen und die größtenteils zu den Verlierern gehören, außen vor. Anstatt einen festen Betrag für die obligatorische Krankenversicherung zu zahlen, der größtenteils von der Steuerbemessungsgrundlage abgezogen werden kann, müssen sie nun 9% ihres Einkommens für diesen Beitrag abführen, der nicht mehr von der Steuerbemessungsgrundlage abgezogen werden kann und ihnen Zugang zu kostenloser Behandlung in einem sehr schlechten öffentlichen Gesundheitssystem verschafft.