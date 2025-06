Így mentegeti a balos csicskasajtó Karácsony Gergely karlendítését

Orbán holland barátja náci karlendítést csinált Karácsony mozdulatából, amikor fityiszt mutatott a Karmelitának a Pride-on – ezt a címet adta a 24.hu annak a cikknek, amelyben megpróbálják kimosdatni a pride-on náci karlendítést végző baloldali főpolgármestert.

A 24.hu szerint fityiszt mutatott a főpolgármester, nincs itt semmi látnivaló. Fotó: Képernyőkép

A 444 hosszú tudósításában áradozott Karácsony pride-ozásáról. Többek között azt is leírták, hogy a Műegyetem előtt

Steiner Kristóf műsorvezető „apuuuu” kiáltással hívta fel Karácsony Gergelyt a színpadra.

A más ügyekben általában kifejezetten szenzitív érzékenységgel rendelkező baloldali portálnak azonban nem tűnt fel Karácsony náci karlendítése. Bár a 24.hu-hoz hasonlóan fityiszmutogatásról ők is hosszan ömlengenek, és nagyon harcias képeket is tettek fel a főpolgármesterről, a karlendítős mozdulatot kihagyták. A Telex is megpróbálta kimosdatni Karácsonyt. A portálnak a főpolgármester kommunikációs csapata kínos magyarázkodásba kezdett az eset után: azt válaszolták, hogy a városvezető a karmelitára mutatott a karlendítéssel. Cikkünk alján ezért újra elhelyezzük az ominózus mozdulatot megörökítő videót, amin Karácsony egyszerre az öt ujjával, félre nem érthető módon mutogat, állítólag a karmelita kolostorra.

Áll a bál Nyugat-Európában Karácsony karlendítése miatt

„Budapest főpolgármestere náci karlendítést mutatott be, miközben Amszterdam polgármestere nevetve áll mögötte. Már nem is szégyellik ezt az antiszemita náci gesztust” – írta ki a közösségi oldalára Geert Wilders holland politikus.

A legnagyobb holland párt vezetője egy olyan videót posztolt, amelyben Karácsony Gergely azt mondja, hogy „nincs hatalmuk felettünk”, majd a jobb karját magasba emelve mutatott előre a tenyerével. A holland politikus hozzátette, hogy Femke Halsema amszterdami polgármester mosolyogva figyelte a mutatványt.

Íme a videó, amin kiakadtak a hollandok, és amely alapján mindenki eldöntheti, mit művelt Karácsony:

De burgemeester van Budapest brengt de Hitlergroet terwijl de GL/PvdA-burgemeester van Amsterdam er lachend bijstaat. Ze schamen zich niet eens meer voor dit antisemitische nazi gebaar. Pijnlijk dat de VVD met zo’n partij wil samenwerken. pic.twitter.com/XRxXREDGv7 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 29, 2025

Borítókép: Karácsony Gergely karlendítése (Fotó: Képernyőfotó)