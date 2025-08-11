Orbán ViktorDPKDélelőtt Digitális Polgári KörTrump

Orbán Viktor: Történelmi hét kezdődik

A miniszterelnök ébresztőt fújt a Harcosok Klubjában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 10:08
Borítókép: Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: Csudai Sándor)
Délelőtt digitális polgári körök. Megbeszélés az egyes számú DPK tagjaival. Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában találkozunk. Ilyen még nem volt. Mi már készülünk! – számolt be a napi teendőkről a Harcosok Klubja csoportban Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke kifejtette: délután Fidesz-elnökségi ülés lesz, ahol asztalra kerül az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdenek Kötcsével.

– Az Otthon start program átütő sikertörténet. Történelmi lehetőség a fiatalok számára. Megértették, és rástartoltak. Most látszik, hogy a Tisza és a DK egy tőről fakadó baloldali erők.

Tulajdon helyett bérlemény. Ez a modern baloldal szimbóluma. Mi kitartunk a polgári Magyarország mellett.

Légy te is tulajdonos! – mutatott rá a kormányfő.

 

Orbán Viktor: Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője

A miniszterelnök szerint történelmi hét kezdődik. Trump békét akar. Pénteken találkoznak és tárgyalnak Putyinnal – emlékeztetett.

– Ha Brüsszel és az európai vezetők is beállnak Trump mögé, eljöhet a béke. Ha nem… Erre jobb nem is gondolni. Itt az esély. Azonnal európai–orosz csúcsot kell kezdeményeznie a két nagy európainak.

Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője. Ha megint elhibázzák, nélkülünk döntenek rólunk az oroszok és az amerikaiak.

Ébresztő! – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: Csudai Sándor)

