2004. március 4.

Magyar Nemzet: Lesz-e adóhivatali feketelista?



Levélben hívta fel az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) vezetőjének figyelmét Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos arra, hogy az új adótörvény kényszervállalkozókkal kapcsolatos szabályozása nem egyértelmű, így annak alapján a hivatal nem kérhet személyes adatokat az időközben bejelentett számlás dolgozókról.



Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a lap felkérése nyomán végzett vizsgálat eredményeként az ombudsman megállapította: a kérdéses jogszabály nem tesz eleget az adatvédelem garanciális követelményeinek. – Bár a törvény valóban nem egyértelmű, az adóhivatal egyetért Péterfalvi Attila véleményével, és nem kér személyes adatokat a kényszervállalkozókról – jelentette ki a Magyar Nemzet kérdésére az APEH szakmai elnökhelyettese. Varga Árpád elmondta, hogy az amnesztia feltételeként az érintett cégeknek csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy június 30-ig eleget tettek a törvény rendelkezéseinek és átjelentették színlelt munkaszerződésekkel dolgozó alkalmazottaikat, de arról nem kell beszámolniuk, hogy személy szerint kik ezek.



Népszabadság: Küldeményhegyek Budaörsön



Hegyekben állnak a csomagok a Magyar Posta legújabb, még fel sem avatott budaörsi Országos Logisztikai Központjában. A központ rögtön hétfői indulásakor megbénult – túlterhelés és munkaerőhiány miatt. A 9,5 milliárd forintos beruházás keretében létrehozott levél- és csomagfeldolgozót hivatalosan április végén avatják fel. Addigra azonban a létesítménynek már teljes terheléssel kell dolgoznia.



– A XXI. század technológiáját képviselő (a csomagokat utca és házszám szerint is automatikusan elosztó gépsorral rendelkező) központot az bénította meg, hogy 300 munkás nem vállalta a munkát. Emiatt nem volt elég ember, aki a csomagokat a futószalagokra pakolja (összesen 1100-an dolgoznak a létesítményben). Ráadásul a várt napi 800 ezer küldemény helyett a karácsonyihoz hasonló levél- és csomagforgalom zúdult az új logisztikai központra – indokolta a posta munkájának akadozását tegnap Szivi László. A Magyar Posta Rt. vezérigazgató-helyettese elmondta azt is: pénteken és hétfőn is hozzávetőleg 500-800 ezer különféle küldemény torlódott fel a budaörsi létesítményben.



Napi Gazdaság: Változik a génkezelt termékek szabályozása



A génkezelt növényekkel kapcsolatos, évek óta megfogalmazott fenntartások ellenére a GM-növények termelése világszerte növekszik, s az EU drákói szigora enyhült, tavaly ősszel megalkotta a GM-összetevőket tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó új uniós szabályozást. A tagállamok 1998-ban egyeztek meg abban, hogy nem engedélyezik új GM-élelmiszerek, illetve növényfajták forgalomba kerülését.



A döntés előtt jóváhagyott 18 termék forgalmazási engedélyét fenntartották, de újabbakat nem adtak ki. A világ GM-élelmiszer-termelésének kétharmadát adó Egyesült Államok burkolt protekcionizmusnak tekintette az EU-moratóriumot és a Kereskedelmi Világszervezetnél eljárást kezdeményezett, de nem siette el, mivel a panaszt megelőzően nem sokkal az uniós agrárminiszterek már döntöttek az új szabályozásról. Az EU-ban a korábbi teljesen elutasító gyakorlatot 2004. április 18-tól váltja fel egy szigorú engedélyeztetési és nyomonkövethetőségi szabályozás.