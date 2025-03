Átalakul a Renault Megane E-Tech Electric választék

Egy évvel ezelőtt már optimalizálták a Renault Megane E-Tech Electric modellt, amelynél most a választékot egyszerűsítik le radikálisan. Megszűnik az eddigi alapmotor és -akkumulátor, mostantól kezdve csak a 218 lóerős hajtómotorral és 60 kWh kapacitású akkumulátorral készül a kompakt autó. Felszereltségek tekintetében megszűnik az eddigi alapszint, a belépőt a techno jelenti, a következő lépcsőfok az ennél a modellnél most debütáló, sportosabb megjelenést adó esprit Alpine változat (csak itt választható a selymesfényű ezüst fényezés), a csúcsszintet iconicnak hívják. Franciaországban 39 500 euró a belépő, az esprit Alpne felára 2000 euró, további 1500 euró az iconic szint.

Alapáron 11 kW teljesítményű, kétirányú fedélzeti töltőt adnak, ami megfelelő adapterrel képes elektromos eszközök működtetésére, illetve Mobilize fali töltődobozzal és Mobilize áramszerződéssel hálózati akkumulátorként is üzemelhet a Renault Megane E-Tech Electric, amivel Franciaországban csökkenteni tudja a használó a közműszámláját. Felár ellenében választható az egyirányú, 22 kW teljesítményű töltő. A Megane már Plug&Charge szolgáltatással is elérhető a Mobilize Charge Pass keretén belül, ennél a megfelelő töltő-hálózatnál a töltőkábel csatlakoztatásán kívül más dolga nincs a használónak, azaz nem kell azonosítással vagy fizetéssel bajlódnia. Van a vezető számára üdvözlendő műszaki változás, a kormány mögötti kapcsolófülekkel eddig négy fokozatban lehetett állítani a fékenergia-visszatermelés mértékét, ez most már öt fokozatú azáltal, hogy innen elérhető az egypedálos vezetés funkció.