Okos összkerékhajtással jön az Alpine A390

Hét év alatt hét villanyautót dob piacra a francia Alpine, a sort az A290-es nyitotta, most az A390-es szabadidő-autó van soron. A folytatás még izgalmasabbnak ígérkezik, hiszen az APP (Alpine Premium Platform) nevű műszaki alapon elkészítik az A110-es utódát kupé és roadster karosszériával, illetve személyautót és nagy méretű szabadidő-autót is felépítenek az új műszaki alapra – egyedi vonás lesz a kerékagy-hajtómotorok használata, aminek a Renault 5 Turbo 3E az úttörője.

Az Alpine A390-esnél meg kellett elégedniük az AmpR Medium műszaki alappal a mérnököknek, akik így a maguk részéről mindent megtettek annak érdekében, hogy a mércének választott A110-es vezetési élményét elérjék a nagyobb méretű és nehezebb szabadidő-autóval. Legalább 2121 kg a saját tömeg, a tengelyek között 49:51% a tömegeloszlás, a felfüggesztésben a Mégane RS-nél is használt hidraulikus bakokat használják, nagyon közvetlen kormányáttételezést választottak, alapáron adják a három hajtómotoros összkerékhajtást. Utóbbi a motornyomaték szabályozásával tudja segíteni a kanyarodást. Kiemelt figyelmet kaptak a fékek, állandó pedálérzet elérése volt a cél úgy, hogy az autó dönti el, fékenergia-visszatermeléssel vagy hidraulikusan lassít; utóbbi esetben az Alpine eddigi legnagyobb fékjei jutnak szerephez, elöl a 365 mm átmérőjű tárcsákat 6 dugattyús nyergek szorítják.

Ha nem is üzentek hadat a mérnökök a vezetőtámogató rendszereknek, de azzal tisztában voltak, hogy különösen a sportos vezetők egy része nem komálja azokat, így a kormány mellé került egy dedikált My Safety kapcsoló, amely rögtön abba a menübe viszi el a használót, ahol az elektronikus beavatkozók finomhangolását/kikapcsolását lehet intézni. A vezetőtámogató rendszer újdonsága például a biztonságos kiszállás funkció, vagy hogy a vészféksegéd nem csak előremenetben, de tolatáskor is aktív. Felszereltségtől függően lesz még olyan funkció is, ami az egyébként álló autót önmagától a sáv szélére irányítja, lehetővé téve a kétkerekű járműveknek a biztonságos(abb…) elhaladást.

Nem okoz meglepetést a megjelenés, hiszen az Alpine A390 beta tanulmány 85%-ban már megfelelt a sorozatgyártású változatnak. A kompakt kategória felső határán mozog a 4615 mm hosszú, 1885 mm széles és 1532 mm magas karosszéria, a tengelytávolság 2708 mm. Villanyautók között laposnak számít a felépítmény, a hasmagasság 152 mm, és ott van még a 89 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor is. Olyan alumínium tartót készítettek a hátsó hajtómotoroknak, ami lehetővé tette az alaphelyzetben 532 literes csomagtér kialakítását. Hat karosszériaszínt kínálnak, elérhető fekete tető is, a felni felszereltségtől függően 20 vagy 21 colos átmérőjű.

Belül a kék szín a meghatározó, a műszerfalat bőrrel, a volán karimáját Nappa-bőrrel vonják be. Utóbbi fűthető és három extra kapcsoló is van rajta, az egyikkel a fékenergia-visszatermelés mértékét lehet állítani egészen az egypedálos vezetésig, a másikkal rövid ideig tartó extra teljesítményt lehet lehívni, és ott van még az üzemmódválasztó is. Vezetőközpontú a műszerfal kialakítása a 12,3 colos műszeregységgel és a 12 colos a központi érintőképernyővel – utóbbin natív Google alkalmazások futnak. A 13 hangszórós, 850 watt teljesítményű Devialet hifi elérhető XtremeSound Audio változatban is, utóbbinál automatikusan a jármű zajszintjéhez alkalmazkodik a zenelejátszás. Alapáron sportüléseket adnak, a GTS szinten Sabelt kagylóülések járnak az első sorban. Az Atelier Alpine program segítségével nem csak a külső, de a belső is személyre szabható.

Fotó: , VILLARON, Laurent

Az Alpine A390 GT esetén 400 LE/650 Nm a rendszerteljesítmény, ez 4,8 másodperces 0-100 km/óra sprintre jó, a végsebesség 200 km/óra, a GTS modell a maga 470 LE/808 Nm rendszerteljesítményével 3,9 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tud, végsebessége 220 km/óra. A Michelin kifejezetten ehhez az autóhoz készített abroncsokat, amelyek A39 jelölést kapnak. A 20 colos felnikre 245/45 méretű Pilot Sport EV abroncsok kerülnek, a 21 colos felniken 245/40 méretű Pilot Sport 4S abroncsok feszülnek, a 20 colos felnikhez kínálnak még négyévszakos Cross Climate 3 gumit is. A francia Verkor fejlesztette az akár tartót nagy terhelést is elviselő, NMC kémiájú akkumulátort, a fedélzeti töltő 11 vagy 22 kW teljesítményű és kétirányú, villámtöltésre 190 kW teljesítménnyel van lehetőség. Változattól függően 520-555 km a hatótávolság. Az Alpine A390 forgalmazása 20205 utolsó negyedévében indul, a vételárakat később közlik.