Kék autókkal ünnepel a negyvenéves olasz Porsche-importőr

Negyven évvel ezelőtt, 1985. június 5-én lett önálló importőre Olaszországban a Porsche márkának azáltal, hogy dél-tiroli szállítmányozással foglalkozó vállalkozó, Walter Walcher rábeszélte a gyárat a Porsche Italia létrehozására – amiben 40 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett –, amely hivatalosan 1986. január 1-én vette át az importőri feladatokat a VW-márkákkal foglalkozó Autogerma-tól. A cég 1996 óta van kizárólagos gyári tulajdonban.

Fotó: Federico Vecchio

Nemcsak rendezvényekkel ünnepelnek Olaszországban, hanem a Ferragamo divatházzal közösen különleges autókat is készítenek Market Edition néven. A Porsche 911 GTS alapján 40 példányt készítenek, amivel a Porsche Italia korára utalnak, míg a Taycan 4S-ből 12 példány lesz, az évek során ennyi különféle típust forgalmazott a szervezet. A megjelenést a divatházzal közösen álmodták meg, a megvalósításról a Porsche Exclusive Manufaktur gondoskodik.

Egyedi az autók színe, kifejezetten ide keverték ki a Blusogno fantázianevű sötétkék árnyalatot, amelyet a Ferragamo aktuális kollekciójában megjelenő éjkék szín ihletett. Több helyen megjelennek még kézzel festett fehér csíkok is. A karosszériához passzoló kék színű bőrkárpitot használnak az utastérben, a műszerfalon még kékre színezett paldaofa betétek is vannak. Természetesen a dokumentáció tárolására szolgáló mappa és a slusszkulcs-védőburok is kék bőrből készül, a kesztyűtartó belseje kontrasztos piros színű. A Sport Chrono csomag hozományaként érkező stopperóra az olasz trikolór színeit viseli a számlapján. A Porsche 911 GTS Market Edition és a Porsche Taycan 4S Market Edition csak az olasz márkakereskedésekben kapható.