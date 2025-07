12 milliós mopedautóval akarja megoldani a közlekedési problémákat egy francia startup

A két fiatal mérnök, Marc Guillemaud és Augustin Roulleaux Dugage által 2024-ben alapított FacteurDix nevű startup azzal akarja megoldani a közlekedési problémákat, hogy hagyományos autóból minimális energiafogyasztású mopedautókba ültetné át az embereket. Már készül a Line (Light Is Not Enough) nevű jármű első prototípusa, és ha minden a jelentős állami/EU-s támogatásokból működő startup tervei szerint halad, 2027-ben már bárki megvásárolhatja majd a járművet.

A FacteurDix Line karosszériaváza és külső burkolatai is karbonból készülnek, ez nem csak könnyű, de meg lehet spórolni a drága fémmegmunkáló eszközök telepítését is. Az egész jármű felépítését meghatározza a légellenállás minimalizálása, igaz, a légellenállás együttható Cw 0,28 értéke inkább szabadidő-autós, mint személyautós.

Az energiafogyasztás minimalizálását segíti még az 500 kg alatti saját tömeg. Jelen számítások szerint a jármű 4 kWh/100 km-es fogyasztással tud haladni, ami negyede a hagyományos (villany)autók energiafogyasztásának. Akkumulátor-kapacitást nem közöltek, csak azt, hogy normál használat mellett 500 km, autópályán 400 km-es hatótávolsággal lehet számolni, a 68 lóerős csúcsteljesítményű hajtómotorral egyébként 165 km/órás csúcssebesség érhető el, azaz nem gond a 130 km/órás tempó tartása.

A FacteurDix Line fedélzetén egy légzsák, gyűrődőzónák, fűtés, légkondicionáló és szórakoztatóelektronikai rendszer is van, a kétszemélyes karosszériában 90 liter csomagtérnek szorítanak helyet. Noha még csak az első prototípusnál tartanak, úgy számolnak, hogy 2027-ben elindítják a sorozatgyártást, az első példányok még jórészt kézzel összerakott járművek lesznek, amelyekért 150-200 000 eurót (60-80 millió Ft-ot) kérnek, csak ha sikerül megvalósítani a nagyszériát (darabszámot nem közöltek, hogy ez mit jelent), akkor tudják majd levinni 30 000 euróra, azaz 12 millió Ft-ra a mopedautó vételárát. Így nehéz lesz átültetni az embereket a hagyományos autókból…