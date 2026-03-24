Folytatják külföldi piachódításukat a magyar gyártású Ikarus autóbuszok

Bosznia-Hercegovinából érkező küldöttség kereste fel a székesfehérvári Ikarus gyárat, és hosszú távon akár száz darab elektromos jármű beszerzési tervéről nyilatkoztak a tárgyalásokon – adta hírül a Vezess.hu. Banja Luka városának küldöttségét (és a telephelyen egy kör erejéig az egyik próbabuszt) Draško Stanivuković polgármester vezette, aki szerint a több mint 200 ezer lakosú boszniai település útjain akár már idén megjelenhetnek az Ikarus 120e szóló autóbuszok.

Nem ez lenne a nagy múltú, termékeit napjainkban a kínai CRRC vállalattal partnerségben gyártó magyar buszmárka jelenkori, elektromos fejezetének első külföldi megrendelése, hiszen többek között Németországban (Chemnitz), Görögországban és Lengyelországban (Szczecinek) is már menetrend szerint futnak ezek a járművek. Emellett számos roadshow, kiállítás, teszt és szakmai esemény keretében mutatják be a buszokat Európa középső, illetve keleti régióiban.

Ehhez megfelelő alapot ad, hogy az Ikarus a kezdetben egyedüliként kínált, 12,9 méter hosszú 120e szóló típus mellett felfelé és lefelé is bővítette elektromos városi buszokból álló kínálatát: szűk utcákba vagy kisebb utasszámhoz a 80e midit (8,5 méter), míg nagy forgalmú vonalakra az új 180e csuklóst (18,7 méter) ajánlják. Továbbá speciális járművek, például mobil egészségügyi és katonai szállító (dízel) autóbuszok is szerepelnek a székesfehérvári cég portfoliójában.