autós hírelektromos buszmagyar járműikarusautóbusz

Folytatják külföldi piachódításukat a magyar gyártású Ikarus autóbuszok

Újabb európai országokban jelenhetnek meg a nálunk már számos vármegyében futó, környezetbarát járművek.

2026. 03. 24. 12:23
Fotó: Ikarus
Bosznia-Hercegovinából érkező küldöttség kereste fel a székesfehérvári Ikarus gyárat, és hosszú távon akár száz darab elektromos jármű beszerzési tervéről nyilatkoztak a tárgyalásokon – adta hírül a Vezess.hu. Banja Luka városának küldöttségét (és a telephelyen egy kör erejéig az egyik próbabuszt) Draško Stanivuković polgármester vezette, aki szerint a több mint 200 ezer lakosú boszniai település útjain akár már idén megjelenhetnek az Ikarus 120e szóló autóbuszok. 

Fotó: City of Banja Luka

Nem ez lenne a nagy múltú, termékeit napjainkban a kínai CRRC vállalattal partnerségben gyártó magyar buszmárka jelenkori, elektromos fejezetének első külföldi megrendelése, hiszen többek között Németországban (Chemnitz), Görögországban és Lengyelországban (Szczecinek) is már menetrend szerint futnak ezek a járművek. Emellett számos roadshow, kiállítás, teszt és szakmai esemény keretében mutatják be a buszokat Európa középső, illetve keleti régióiban.

Fotó: Ikarus

Ehhez megfelelő alapot ad, hogy az Ikarus a kezdetben egyedüliként kínált, 12,9 méter hosszú 120e szóló típus mellett felfelé és lefelé is bővítette elektromos városi buszokból álló kínálatát: szűk utcákba vagy kisebb utasszámhoz a 80e midit (8,5 méter), míg nagy forgalmú vonalakra az új 180e csuklóst (18,7 méter) ajánlják. Továbbá speciális járművek, például mobil egészségügyi és katonai szállító (dízel) autóbuszok is szerepelnek a székesfehérvári cég portfoliójában. 

Fotó: Ikarus

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
