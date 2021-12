Nem a dokumentumok, az élmények kiállítása

Batta András az állandó kiállítás tartalmát bemutatva elmondta: a zenetörténeti kalandozás az ősember mágikus cselekményeitől, vagyis a zene születésének pillanatától indul, ami után számos izgalmas installáció által a magyar népzene kap teret.

Az első fordulópont az írott zene megjelenése, ezt követi a többszólamúság, majd jön az újabb fordulat, az opera műfajának megszületése.

A látogatók bekopogtathatnak a legnagyobb mesterekhez, Haydnhoz, Bachhoz és Mozarthoz, illetve a zenetörténet szempontjából fontos, XVIII–XIX. századi európai városok is megelevenednek. Az állandó tárlat továbbá kiemelten mutatja be a magyar nemzeti opera létrejöttét, az opera komplex világát, valamint Liszt Ferenc „életútjait” is. Ezután átlépünk a XX. századba, amelynek zenetörténete elképzelhetetlen Bartók Béla és Kodály Zoltán nélkül. Emellett ez a korszak a zenei kísérletek és újító törekvések ideje is, Mahlertől Debussyn át a mai komponistákig, és ide tartozik a technológia fejlődése, a fonográftól a legmodernebb hanghordozókig és az elektromos hangszerekig, amelyek végigkísérik a mindent elsöprő populáris zenei stílusok térhódítását. A tárlat végére a saját korunkig jutunk el, amikor rengetegféle zene, zörej vesz körül bennünket – részletezte az intézmény igazgatója.

Batta András arra is kitért, hogy a kiállítást interaktív módon, téralapú fejhallgatók segítségével járhatják végig a látogatók, ahol az elmúlt két évezredből csaknem háromszáz rövid zenei részletet hallgathatnak meg.

Ezenfelül az audiovizuális élményekhez egy úgynevezett kreatív hangtér is társul, ahol a látogatók nemcsak hagyományos hangszereket, hanem egyebek mellett gesztusvezérelt robotzenekart vagy hanggolyópályát próbálhatnak ki, így azok is zenélhetnek, akiknek nincs hangszeres tapasztalatuk.

A Magyar Zene Háza állandó kiállítása tehát nem a tárgyak és dokumentumok, hanem az élmények tárlata lesz, ami akkor is erős impressziókkal gazdagítja a látogatókat, ha azok egyszerűen csak végigsétálnak az ezer négyzetméteres területen

– rögzítette az igazgató.

Borítókép: Az új intézmény jövő év elején nyitja meg a kapuit (Fotó: Liget Budapest Projekt)