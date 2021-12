Anonymus-maszkos emberek tiltakoztak a Városházán zajló korrupciós ügyek miatt

Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője viszontválaszában elmondta: a főpolgármester kétszínű játékot játszik.

– Eljátssza ezt a drámai, szegény, megbántott, jóindulatú jófiút, aki idejött csupa jó szándékkal, de a kormány bántja – reagált a Fidesz–KDNP frakcióvezetője Karácsony Gergely felszólalására. Láng hozzátette: Karácsony Gergely az első perctől kezdve nem jóindulatú, nem gondolta komolyan a választási ígéreteit sem, és nem akar a kormánnyal együttműködni.

Láng rámutatott: „A főpolgármester az elmúlt két évben semmi mást nem csinál, mint hadszíntérré teszi Budapestet. Karácsony arra használja fel a pozícióját, hogy a háta mögött lévő összes levitézlett baloldalival és feltörekvő ifjú titánnal együtt tudja a kormányt támadni”.

Láng Zsolt Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes valós vagy vélt sérelmére is kitért, elmondta: megérti, hogy a családját ért házkutatás rosszul érintette. A frakcióvezető arra kérte a baloldalt, hogy a rendőrség tekintélyét ne ássák alá. A kormánypárti politikus megkérte a baloldali képviselőket, hogy ne nevessenek azon, ha egy jobboldali politikus kerül ugyanilyen helyzetbe. Láng példaként hozta a Szájer-ügyet, ami szintén egy magánéleti esemény volt, mégis Márki-Zay Péter még Brüsszelbe is elutazott, hogy gúnyt űzzön belőle. Akkor nem látott olyan posztokat Karácsony közösségi oldalán: „Péter, ezt nem kéne, így nem tudunk támogatni”.

Baloldali maffiának nevezték a Volner Párt aktivistái azt a hálózatot, amely az elmúlt hetekben kiszivárgott hírek szerint a főváros ingatlanainak értékesítésével foglalkozik, és amellyel kapcsolatban Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester neve is felmerült. Az aktivisták december 15-én az év utolsó közgyűlése előtt a Városházánál gyűltek össze. Volner János, a párt elnöke sajtótájékoztatót is tartott, ezen elmondta, 2010-ben Pintér Sándor a bűnözés visszaszorítására tett ígéretet, amiben komoly eredményeket ért el. Az igény erre most is fennáll – fogalmazott a pártelnök.

Borítókép: a Városháza-üggyel kapcsolatos transzparenseket mutatnak demonstrálók a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2021. december 15-én (Fotó: Bach Máté)