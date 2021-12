Karácsony Gergely ismételten bőkezű volt Győri Péter alapítványával

A Fővárosi Közgyűlés arról döntött, hogy a Baross utca 41.-ben lévő ingatlanát a Menhely hajléktalanellátónak ingyenesen használatba adja. A javaslatot Pikó András is megszavazta.

Bár a józsefvárosi polgármester – elmondása szerint – a hajléktalanellátás kerületenkénti igazságosabb elosztásáról tárgyalt a közelmúltban Karácsony Gergellyel, ennek, úgy tűnik, semmi haszna nem volt, ugyanis az új ingatlan nem alkalmas hajléktalanellátásra.

A Baross utca 41. szám alatt lévő 80 négyzetméteres ingatlan hasznosítása egy új diszpécserközpontról szól, nem pedig hajléktalanok befogadásáról.

A Hírnyolc úgy tudja: a Menhely hajléktalanellátással foglalkozik, ám láthatóan nem a leghatékonyabban, hiszen – bár Pikó Andrásék is kötöttek velük támogatási szerződést – a józsefvárosiak minden lehetséges fórumon arról számolnak be, hogy az elmúlt két évben ugrásszerűen megemelkedett a fedél nélkül élők száma a kerület közterein. Ezt maga a polgármester is beismerte korábban.

A lakosság elégedetlenségét Pikó András is érzékeli, hiszen Karácsony Gergellyel a közelmúltban tárgyalt erről is. Az önkormányzati lap beszámolója szerint a polgármester a megbeszélésen kifejtette: megkerülhetetlen a hajléktalanellátás és lakásszegénység krónikus problémái kezelésének nemcsak kerületi, hanem fővárosi szintű újragondolása. Ennek az újragondolásnak a következménye, hogy nem a lakók, a hajléktalanok jártak jól, hanem a Karácsonyhoz és Pikóhoz egyaránt közel álló Győri Péter.

Mint ismert, az egykori SZDSZ-es, Demszky Gábor bizalmi embere, Győri Péter indult a 2018-as józsefvárosi időközi polgármester-választáson a baloldali összefogás jelöltjeként. Győri sajtófőnöke a jelenlegi balliberális polgármester Pikó András volt. Továbbá Győri hajléktalanellátással foglalkozó alapítványa is Józsefvárosban tevékenykedik.

A 2019 -es önkormányzati választások után Győri Péter újra a fővárosban kapott feladatot, Karácsony Gergely visszahozta a szintén Győri nevéhez fűződő Hálózat Alapítványt, s azon keresztül fizetik ki a rezsitámogatásokat. A főváros előre kifizette az ötéves ciklusra a támogatás összegét úgy, hogy pontos adat nem volt a támogatandók létszámáról, azaz az alapítvány számláján kamatozik az összeg.

Pikó András józsefvárosi polgármester is jó kapcsolatot ápol a kerületi hajléktalanellátókkal, így vélhetően nem áll szándékában őket bolygatni. A Menhely Alapítvány a legtöbb önkormányzati támogatást kapja, amióta Pikó a polgármester. Hasonlóan szoros a polgármester viszonya a Dankó utcai Oltalom Alapítvánnyal és annak vezetőjével, Iványi Gáborral, akit Pikó Józsefváros díszpolgárává avatott.