Halál lett a közös heroinozás vége a fővárosban

Tragikus véget ért a közös drogozás egy óbudai lakásban – olvasható a BRFK közösségi oldalán. Mint írták, a 45 és a 40 éves férfi 2024. augusztus 17-én közösen fogyasztott a gyilkos szerből egy óbudai lakásban.

Az idősebbik férfi nem tudta magának beadni, ezért barátja segített neki beszúrni kézfején a heroint. Az aranylövés után a 45 éves férfi rosszul lett, légzése leállt.

Társa ugyan mentőt hívott hozzá, de már nem lehetett rajta segíteni.

A rendőrök a lakásban néhány gramm heroint és marihuánát, valamint a kábítószerek adagolásához, tárolásához és fogyasztásához használt eszközöket találtak. A barátjának kábítószert beadó 40 éves M. Jánost őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatta, 2024 decemberében pedig bűnügyi felügyeletét rendelték el. A III. kerületi rendőrök most fejezték be a nyomozást, és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt vádemelési javaslattal küldték meg az ügyet az ügyészségnek. A férfival szemben lőszerrel visszaélés miatt is eljárás folyt, miután kiderült, lakásában 45 éleslőszert rejtegetett.

