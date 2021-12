Kiemelten sikeres évet zárt az egyre népszerűbb MCC

Egy friss, novemberben végzett kutatás azt mutatja, hogy mind a diákok, mind a lakosság jelentős része ismeri az MCC-t.

Lakosság (Fotó: MCC)

Diákok (Fotó: MCC)

Az MCC megbízásából, végzett felmérés másik eredménye (88 százalékos támogatottság) azt mutatja, hogy nagy szükség van az olyan tehetséggondozó intézményekre, mint az MCC, amely a visszajelzések szerint különösen jól teljesít a diákok szakmai mentorálásban, a közösségi programok szervezésében és a szakmai gyakorlati lehetőségekben, de például az ingyenesség, az idegen nyelvi képzések megléte és a nemzetközi vendégoktatók jelenléte is vonzó a fiatalok számára. Ennek is köszönhetően az MCC-t ismerő megkérdezettek több mint kétharmada szerint hasznosak az tehetséggondozó képzései és mintegy 75 százalékuk ajánlaná is az intézményt az ismerőseinek. Szintén kimagaslóan pozitívnak értékelhető az, hogy a megkérdezettek mindössze alig több mint 8%-a nem szimpatizál az MCC tevékenységével. A felmérés eredményei a valóságban zajló folyamatokat hűen tükrözik vissza, hiszen a lassan mögöttünk hagyott évben mind szellemileg, mind fizikálisan jelentős építkezés történt az MCC-ben – írja közleményében az MCC.

A magyar lakosság jelentős részének szimpatikus az MCC tevékenysége (Fotó: MCC)

Az MCC-t ismerő diákok döntő többsége pedig szívesen jelentkezne a tehetséggondozó valamely képzésére. Ez az intézménybe jelentkezők számában is mérhető, hiszen még soha nem jelentkeztek ennyien az MCC egyes képzési moduljaira, mint az idén.

A diákok döntő többsége jelentkezne az MCC-be (Fotó: MCC)

Tehetséggondozó központ kezdi meg működését Nyíregyházán

Az immáron negyed évszázados tehetséggondozó intézmény életében 2020 mérföldkő volt, az idei pedig az ugrásszerű növekedés éveként jellemezhető. Ma már szinte minden nagyobb magyarországi- és számos határon túli, magyarlakta településen elérhetők az MCC ingyenes képzései. Jelenleg 14 magyarországi (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Veszprém, Székesfehérvár, Szekszárd, Pécs, Budapest, Szolnok, Kecskemét, Szeged, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba) és összesen 23 (Beregszász, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy) Kárpát-medencei helyszínen van jelen az MCC.

A tervek szerint a bővülés nem áll meg: néhány éven belül Kárpát-medence-szerte 35 helyszínen tervezi jelenlétét az MCC. Egy új képzési központ nyitásáról már döntött az intézmény, a jövő évben Nyíregyházán is tanulhatnak majd a legtehetségesebb magyar fiatalok.

A tehetséggondozó egyre több fiatal számára kínál lehetőséget tehetsége kibontakoztatásra: az idei tanévet 3700-an kezdték meg, januártól pedig már 4100 fiatal tanulhat az intézményben.

Több száz szakmai rendezvény Budapesten és a vidéki városokban

Az MCC számára mindig is a közösségépítés volt az egyik legfontosabb célkitűzés. Ennek részeként mind a fővárosban, mind a vidéki és határon túli helyszíneken rendszeresen tart az intézmény szakmai rendezvényeket, kulturális-közéleti programokat. Idén csak Budapesten mintegy 200 személyes jelenléttel járó esemény volt, de a többi helyszínen is rendszeresen (hetente, kéthetente) várják az MCC programjai iránt érdeklődőket. A rendezvényeken nagyon jelentős a nemzetközi jelenlét is: idén 104 ilyen jellegű eseményen 161 külföldi szakember tartott előadást, vagy vett részt szakmai rendezvényeken. Az MCC nem csak a legnevesebb nemzetközi szaktekintélyeket hívja Magyarországra, a diákoknak is kínál számos külföldi ösztöndíjat. A tehetséggondozó támogatásával az idei évben mintegy 100 MCC-s diák tudott a világ számos országában nemzetközi tapasztalatokat szerezni egyetemeken, kutatóintézetekben, vagy tanulmányutak során.

MCC Feszt – az egyedülálló rendezvény folytatódik

A tehetséggondozó intézmény 2021-ben hagyományteremtő szándékkal hívta életre a háromnapos MCC Feszt-et, amelyet mintegy 12 ezer résztvevővel augusztusban tartottak meg Esztergomban és jövőre is folytatódik majd, de jelentős siker volt például a novemberi kétnapos Médiakonferencia is, amelyen 18 nemzetközi előadó vett részt. Az eseményről mintegy 140 sajtómegjelenés született, köztük 32 interjú is a vendégelőadókkal. A kiemelt rendezvények sorában a február közepi Budapest Summittal jelentkezik az MCC. Utóbbi nemzetközi eseményen szó lesz arról, hogy milyen szerepe van az oktatásnak a nemzeti öntudat formálásában – derül ki az MCC közleményéből.

Új kutatóintézetek

Idén, a meglévő három mellett, két új intézménnyel, az Ifjúságkutató Intézettel és a Tanuláskutató Intézettel lett gazdagabb az MCC. Olyan egyedi, a hagyományostól teljesen eltérő képzéseket is nyújt az intézmény, mint például a Vezetőképző Akadémia, valamint az arra épülő Vezetőfejlesztő Innovációs Kutató Intézet tevékenysége, amely egyedülálló módon lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók egyénre szabott fejlesztési programban vegyenek részt. Minden képzés minőségének és hatékonyságának egyik fokmérője, hogy milyen alumni tagsággal büszkélkedhet az intézmény. Az MCC közösségéhez ma már mintegy 500 korábbi diák is tartozik, akik megtalálhatók a legerősebb multinacionális és hazai vállalatok vezetői között is.

Könyvkiadás – MCC Press

A Mathias Corvinus Collegium 2008 óta folytat könyvkiadói tevékenységet, 2021-től ezt a saját alapítású MCC Press Kft. végzi. Az intézménynek ezzel a többi között az a célja, hogy a hazai közönséget bekapcsolja a Magyarországon kevéssé ismert, az angolszász, frankofon, német és más világokban zajló vitákba; megismertesse olvasóit kiemelkedő jelentőségű személyekkel és műveikkel; valamint tudományos publikálási lehetőséget is biztosítson az MCC oktatói, előadói, a tehetséggondozásban résztvevők számára is. Az MCC Press gondozásában idén 17 könyv jelent meg, köztük olyan nemzetközileg is jelentős művek magyar kiadásai, mint például Michael Shellenberger: Apokalipszis SOHA, vagy Grégor Puppinck: Embertelen jogok című könyve.

[1] Az elemzések alapját két, az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. által végzett adatfelvétel jelenti. Az első kutatási láb egy a felnőtt lakosság körében végzett 1000 főt érintő reprezentatív felmérés volt. A második kutatáslábat pedig egy 350 fős – 16 évesnél idősebb tanulókból álló - reprezentatív minta adja. Az adatfelvétel 2021. november 15. és 30. között zajlott – olvasható a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány közleményében.

Borítókép: évzáró csoportkép (Fotó: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány)