A hanyag alpolgármester miatt Szada rengeteg lehetőségtől esett el

Simon Erika, Szada nagyközség január elején visszahívott alpolgármestere politikai hátterű döntésnek tartja, hogy a képviselő-testület felmentette tisztségéből. A Telexnek még azt is nyilatkozta, hogy egy önkormányzati képviselőtársától úgy értesült, Vécsey László, a Szadát is magában foglaló Pest megyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője azt mondta a település polgármesterének, hogy csak akkor támogatja Szadát, ha Simon Erikát visszahívják. Az ügy érintettjei erre másként emlékeznek vissza, és nem lényegtelen az a tény, hogy az ex-alpolgármester éppen azt a politikai szereplőt támadta meg, akinek a kihívója kíván lenni az áprilisi választáson.

Simon Erika hosszú ideje elindult minden helyhatósági választáson, de soha nem jutott be a képviselő-testületbe. 2019 hozta meg számára a szerencsés fordulatot, mert a kormánypárti kötődésű Választások Útján Egyesülethez csatlakozva végre mandátumot szerzett, sőt felkérést is kapott az alpolgármesteri feladatok ellátására. Az idei januári rendkívüli testületi ülésen Pintér Lajos polgármester a felszólalásában úgy fogalmazott, alig melegedett meg az alpolgármesteri szék, amikor Simon Erika már jelezte: Pintérnek nem kell aggódnia, ő nem tör polgármesteri babérokra, az országos politikában lát fantáziát. A polgármester részéről elhangzott az is, hogy Simon Erika vállalkozó, az önkormányzati munkát csak mellékesen végzi, ami kevés egy ekkora településnél.

Az azóta már visszahívott alpolgármester valóban belevágott az országos politikába, előbb függetlenként építette magát, majd a DK jelöltjeként lett országgyűlési képviselő-jelölt, és eközben, úgy tűnik, már nem volt ideje tényleges önkormányzati munkára. A visszahívása mellett felsorakoztatott érvek között ott volt az is, hogy az egyik legfontosabb feladatát, a pályázatfigyelést elhanyagolta, és így Szada rengeteg lehetőségtől esett el. A képviselő-testület egyhangúlag döntött a visszahívásról.

Az ügyben megszólított Vécsey László országgyűlési képviselő egyébként valóban kötődik a településhez, hiszen 1998 és 2014 között Szada polgármestere volt. De ahogy lapunknak mondta, országgyűlési képviselőként már nincs befolyása a helyi ügyekre, ezért Simon Erika munkáját sem tudná értékelni.

– A szadai képviselő-testület munkájára nincs rálátásom. Alpolgármesteri munkájának értékelésében a polgármester és az őket jelölő független civil szervezethez tartozó képviselők az illetékesek. A kirobbant botrány azonban rávilágított politikailag motivált romboló tevékenységére, amivel Szadának százmilliókban mérhető kárt okozott. Az előválasztási komédiában lehullott róla a független civilség álcája, hiszen Dobrev Klára személyesen kampányolt mellette. Világosan látszik, hogy a DK politikáját, illetve a Gémesi György által vezetett MÖSZ-nek az „önkormányzatok kivéreztetéséről” szóló narratíváját vitte be a szadai testületbe, amikor a „minél rosszabb, annál jobb” elvét Szada kárára érvényesítette – fogalmazott a Magyar Nemzetnek.

Vécsey László az őt ért támadást a kormányellenes kommunikációs stratégia részének tekinti. Az elmaradt pályázatokról így nyilatkozott:

– Választókerületünkben Kartal nagyközség lélekszáma és pályázási potenciálja Szadáéval csaknem azonos. Ebben az önkormányzati ciklusban Kartal kilenc pályázatot nyújtott be. Nem minden pályázatuk volt eredményes, de a nyerő pályázataik nyomán 326 millió forinttal bővült a mozgásterük – mondta. – A pénzügyi bizottság elnöke a visszahívási indítványhoz fűzött szakmai kiegészítőjében elmondta, Simon Erika alpolgármester szakmai vállalása az önkormányzat pályázatainak gondozása volt. Ez oly módon nem teljesült, hogy lényegében nem nyújtottak be pályázatokat. A be sem nyújtott pályázatok nyomán fejlesztések maradtak el. Az elmaradó fejlesztések miatti elégedetlenséget alpolgármester asszony javaslata szerint a kormány és az országgyűlési képviselő lejáratására, ellenük irányuló kommunikációs stratégia kidolgozására kellett volna felhasználniuk. Az alpolgármesteri tisztségről való egyhangú szavazással történt leváltása arra mutat, hogy ezt a kártékony hozzáállást rajta kívül senki nem osztja a testületben, ami akár Szada javára történő elmozdulást is jelezhet az önkormányzati munkában.

Borítókép: Simon Erika kacskaringós politikai pályát járt be a kormánypárti oldaltól a DK-ig (Fotó: Facebook/Simon Erika)