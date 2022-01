A harmadik védőoltás az omikron variáns ellen is védelmet biztosít

– Már biztosra veszik a szakemberek, hogy hazánkban is az omikron válik majd a domináns vírustörzzsé, és előidézi az ötödik járványhullámot. Egyetért ezzel?

– A SARS–Cov–2 vírus omikron variánsa fokozottabb terjedőképessége révén a hazai és külföldi tapasztalatok szerint is kiszorítja a delta variánst. Eddig minden nálunk érintettebb országban azt látjuk, hogy emelkedik a napi esetszám, és az esetek egyre nagyobb hányadáért az omikron a felelős. Egyes országokban, mint például az Egyesült Államokban, már az esetek több mint felét az omikron okozza, ott már ez a variáns a domináns. Hazánkban a variánsok szűrése nemzetközi protokoll alapján, kétlépcsős rendszerben történik. Ahogy a világban mindenhol, nálunk is csak referencialaboratóriumok végezhetik a variánsok megerősítését. Tehát első lépésben a területi laboratóriumok szűrnek PCR-technikával, majd a kiszűrt gyanús mintákat az NNK referencialaboratóriumába küldik megerősítésre. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ egyes heti adatai alapján az ország teljes genomszekvenálása az európai átlag felett van. Így túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az omikron hazai térhódításán rajta tartjuk a szemünket. Az NNK referencia laboratóriumában a variánsok irányába vizsgált minták alapján jelenleg azt látjuk, hogy hazánkban az új fertőzések már több mint 11 százalékáért az omikron mutáció a felelős.

– Egyre több kutatás szerint bár az omikron sokkal gyorsabban terjed, ugyanakkor kevésbé okozhat súlyos lefolyást. Az önök vizsgálati eredményei is megerősítik ezt?

– Ez a variáns a nemzetközi adatok alapján várhatóan itthon is gyorsabban fog terjedni, fertőzőképessége miatt többeket tud majd megfertőzni, mint a delta vagy a korábbi variánsok. Még nincs elegendő hazai adatunk ahhoz, hogy kijelenthessük, kevésbé okoz súlyosabb lefolyást, de azokban az országokban, ahol már dominánssá vagy majdnem dominánssá vált az omikron, ott ez igaz. Angliai adatok alapján egy omikronnal fertőzött személy ötven százalékkal kisebb eséllyel kerülhet kórházba, mint egy delta variánssal fertőzött. De, és ezt fontos kihangsúlyozni, a fokozottabb terjedőképessége miatt sokkal több embert fog megfertőzni, így a nagy számok törvénye alapján a kórházba kerülők száma is nőhet. Amerikában már vannak erre utaló adatok.

– A Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna vizsgálata szerint az általuk előállított vakcinák harmadik adagja védelmet nyújthat az omikron ellen. Ez a többi vakcina esetében is igaz lehet?

– A vakcinagyártók folyamatosan vizsgálják készítményük hatásosságát a különböző variánsokkal szemben, legyen az alfa, delta vagy omikron. Az emlékeztető oltások felvétele mindegyik vakcinánál kiemelten fontos, ugyanis csak ez biztosít megfelelő védelmet az omikron variáns okozta súlyosabb megbetegedések ellen.

– A megerősítő oltás tehát hatásos lehet a dél-afrikai mutáns ellen?

– A harmadik oltással emlékeztetjük az immunrendszert, ami ezáltal magasabb készültségi állapotba kerül (például megnő a vírust semlegesítő ellenanyagok szintje), így ha az omikron megtámadja a szervezetet, akkor az jobban tud reagálni, a súlyosabb következmények valószínűsége pedig nagyban csökken. Ráadásul az eddigi jelentősebb variánsok közül az omikron az, amelyik a leginkább meg tudja kerülni az immunrendszert, így itt kiemelten fontos a megfelelő védelem. Ezért a harmadik oltás fontosságát és szükségességét a vakcinagyártók mellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a világ vezető járványügyi szakemberei is kiemelik.

– Hogyan lehet egy folyton változó vírushoz hozzáhangolni a vakcinákat?

– Ennek első lépése, hogy folyamatosan figyelni kell a megjelenő SARS–CoV–2 variánsokat, aminek egyik fontos eszköze a koronavírus genetikai nyomonkövetés az úgynevezett teljes genomszekvenálás-módszerrel, amely idehaza is folyamatos, az NNK vezetésével zajló országos program. A második fontos lépés, hogy meg kell vizsgálni, hogy az oltások vagy korábbi fertőzések hatására termelődő ellenanyagok mennyire hatékonyak az új variánssal szemben. Ha azt látjuk, hogy az oltások hatékonysága elkezd csökkenni, akkor egyrészt egy ismétlő oltással fokozni lehet az immunrendszer vírussal szembeni készültségét, másrészt a vakcinákba már az új variáns tüskefehérjéjét teszik. A delta variáns esetében is elkezdték ezt a vakcinagyártók, de végül nem lett rá szükség, mivel nem volt hosszú időn keresztül domináns, és a vakcinák elegendő védelmet nyújtottak ellene. Az omikron viszont – ahogy említettem – az eddigi variánsok közül a leginkább képes arra, hogy megkerülje az immunrendszer által adott védelmet. Az omikron esetében is elindultak a gyártási előkészületi műveletek, illetve hamarosan azok az állatkísérletek, illetve klinikai vizsgálatok is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az omikron variánst tartalmazó vakcina forgalomba kerülhessen. Ha pedig az omikron hosszú időn keresztül dominánssá válik, akkor elképzelhető, hogy a következő ismétlő oltások már ilyen vakcinával történnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Máthé Zoltán)