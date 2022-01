Lapunk munkatársa, Borsodi Attila kapta a Szalézi-sajtóösztöndíjat

A mai világban, amikor sokszor szenvedünk attól, hogy a kommunikáció milyensége – a tartalmáról nem is beszélve – mennyire alacsony színvonalra kezd süllyedni, szeretnénk kiemelni azokat az embereket, akik emelik a közbeszédet, a kommunikáció minőségét és el akarnak jutni odáig, hogy a saját gondolataikat Isten tanításához, a kinyilatkoztatáshoz kapcsolva úgy adják tovább, hogy ezzel értéket közvetítenek mások felé

– hangsúlyozta az MKPK székházában megrendezett díjátadó ünnepségen Veres András. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott: nemcsak a fegyver, de a szó is képes ölni.

A szó is óriási lehetőség és eszköz az ember kezében, ami akkor helyes, akkor keresztényi, ha azzal mindig építünk – mutatott rá, kiemelve:

eddigi munkájával Borsodi Attila ezeknek a kritériumoknak teljes mértékben megfelelt, ezért a püspökök testülete abszolút módon egyetértett a jelölt személyével.

A Szalézy-díj átvétele után Borsodi Attila köszönetet mondott a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, a Magyar Nemzet vezetésének, különösképpen Toót-Holló Tamás főszerkesztőnek, nem utolsó sorban pedig a családjának, és a Jó Istennek, aki mindig támogatta az útján.

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy elnyertem a díjat, és érdekes azért is, mert hasonló rendezvényeken én rendre a másik oldalon, a sajtónak kijelölt helyek valamelyikén ülök, és az eseményekről tudósítok.

Most viszont itt állhatok önök előtt, a megtisztelő díjjal a kezemben – hangsúlyozta a kitüntetett.

Balról Toót-Holló Tamás, Veres András, Borsodi Attila és felesége, valamint Tóth Tamás az MKPK titkára Fotó: Mirkó István

Borsodi Attila arról is szólt, hogy amikor megtudta, hogy 2022-re ő nyerte meg a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat, tanulmányozni kezdte a néhai genfi püspök életútját, és több hasonlóságra is figyelmes lett. Ezek közül a legfontosabb, hogy Szalézi Szent Ferenchez, az újságírók védőszentjéhez hasonlóan ő is az emberek szolgálatát választotta, az út megválasztásában pedig egy álom is segített. – Valamikor tizenéves koromban azt álmodtam, hogy egy kopasz domb tetején állok, és körülöttem nagyon sok ember van, akik a legkülönbözőbb rosszat cselekszik: alkoholizálnak, kábítószert fogyasztanak, egyesek bujálkodnak. Az ég egyszer csak elsötétült, föntről nagyon csúnya hangok hallatszottak, majd megjelent Jézus Krisztus. Térdre borultam, imádkozni kezdtem, és könyörögtem, hogy bocsásson meg az embereknek. Jézus kérte, hogy álljak fel, és – emlékeim szerint – megcsókolta a homlokomat. Nem bántott senkit – idézte fel a Magyar Nemzet munkatársa.

Nem igazán értettem még akkor az álmom – folytatta de abban biztos voltam, hogy nekem az emberekkel kell foglalkoznom. Szónoki képességek híján írni kezdtem.

Először verseket, majd haladtam tovább, és egy kacskaringós út végén jutottam el oda, ahol most tartok. Remélem, jól sáfárkodom a rám bízott talentumokkal! – zárta szavait a kitüntetett.

Borsodi Attila a gödöllői Török Ignác Gimnázium elvégzése után felvételt nyert a József Attila Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol történelem szakon tanult, majd ezzel párhuzamosan járt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára politikaelmélet szakra. A két diploma megszerzése után – már munka mellett – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt, kommunikáció szakon szerezte harmadik diplomáját. Hivatásszerűen a második diploma megszerzése óta dolgozik a sajtóban, kezdetben az akkor induló Napi Ász bulvár napilap belföld rovatánál helyezkedett el. Ezt követően átigazolt a Magyar Nemzethez, és ma is a lapnál dolgozik, 2020 szeptembere óta már főmunkatársként. Borsodi Attila pályája elején leginkább politikai témájú cikkeket írt, később azonban egyre inkább a vidéki magyarság ügyei, az emberi sorsok, problémák felé fordult. Idővel újabb területeket karolt fel, így mind több cikket, riportot, interjút készített nemzetpolitikai kérdésekről, a határon túli magyarok helyzetéről és jószolgálati tevékenységekről. Leginkább talán mégis akkor teljesedett ki a munkássága, amikor – főleg 2015 után – egyre többször kezdett egyházi témákról írni. A díjazott a magánéletben is igyekszik a környezete számára jó példával elől járni. Családjával az elsők között csatlakozott a Kárpátaljai Testvércsalád Mozgalomhoz. Hosszú évek óta támogatják a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, az egyik Böjte-gyermeket keresztfiukká fogadták és segítik. A munkahelyen több gyűjtést szervezett rászorulók megsegítésére. Lakóhelyén megalapította a Nagykovácsi Szeretetszolgálat Facebook-csoportot, és ennek keretében több adománygyűjtést is szervezett.

Borítókép: Balról Veres András és Borsodi Attila (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)