Benkő Tibor: A Magyar Honvédség az ország védelmének biztosítására hivatott

– Nem vethetjük el annak lehetőségét, hogy a kialakult konfliktust békés úton, tárgyalóasztal mellett oldják meg

– mondta el Benkő Tibor az M1-en. A honvédelmi miniszter szerint rendkívül bonyolult a helyzet.

– Oroszország nem úgy cselekedett, amit sokan vízionáltak, és nem támadta meg Ukrajnát, hanem azt választotta, hogy az újonnan alakult népköztársaságok kérésére bevonul azok területére és ott békefenntartói feladatot lát el. Olyan megállapodást kötöttek, amely garantálja, hogy ott orosz katonák tíz évre békefenntartói feladatot lássanak el. Ez felveti annak a lehetőségét is, hogy amennyiben Ukrajna megtámadja ezeket a népköztársaságokat, akkor egyúttal magát Oroszországot is támadja, hiszen a kölcsönös segítségnyújtás ezt is tartalmazza. Nem szűnt meg tehát a háborús veszély – tette hozzá.