A Forma–1 botrányhőse hiába lett bajnok, még a családja is híresebb nála

Július 25-e Felipe Massa hungaroringi balesete miatt is emlékezetes dátum lehet a Forma–1 szerelmeseinek, ám más is történt ezen a napon, ami kapcsolatos a sportággal. A háromszoros világbajnok Nelson Piquet-nek négy különböző nőtől összesen hét gyermeke született. A nők közül hárommal össze is házasodott, a negyedik pedig egy belga állampolgár volt, akitől a később motorosként versenyző László nevű fia származik. A második házasságából két lány és egy fiú született, utóbbi Nelsinho Piquet, aki 1985. július 25-én, azaz éppen 40 éve Heidelbergben látta meg a napvilágot. A fiú nyolcéves koráig Monacóban élt lánytestvéreivel és holland édesanyjával, Sylvia Tamsmával, majd miután az édesapja visszavonult az F1-től, a két húgától eltérően ő a legendával Brazíliába költözött, ahol a fiatalkorát töltötte. Ott kezdett gokartozni, majd lett a Piquet GP versenyzője több különböző sorozatban.

A Renault korábbi Forma–1-es autóversenyzője, a brazil Nelsinho Piquet 40 éves (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Édesapja csapatában 2002-ben a dél-amerikai Forma–3-as bajnokságot, majd az Európába való visszaköltözést követően, két évvel később pedig a brit F3-as széria bajnoka lett. Az eredményeivel kiérdemelte, hogy felfigyeljen rá a Williams Forma–1-es csapata, valamint azt is, hogy elindulhasson a száguldó cirkusz előszobájának tartott GP2 első két idényében. A 2005-ös év még kevésbé sikerült neki a Piquet GP-vel, 2006-ban viszont négy futamgyőzelmének is köszönhetően az összetett második helyén zárt.

Csak egy bizonyos Lewis Hamilton végzett előtte a pontversenyben.

Ez a pozíció mindkettejüknek F1-es jegyet jelentett: Hamiltonnak a McLaren ülést is adott, Piquet-nek a címvédő Renault 2007-ben még „csak" tesztversenyzői szerepkört. 2008-ra azonban Giancarlo Fisichella és Heikki Kovalainen is távozott az enstone-i istállótól, így Fernando Alonso visszatérése ellenére az akkor 22 éves Nelsinho Piquet megkapta az esélyt a Forma–1-es bemutatkozásra.

Nelsinho Piquet szereplése a Forma–1-ben

Noha a Renault 2008-ban már messze nem volt azon a szinten, mint a 2005-ös és 2006-os konstruktőri bajnoki cím idején, Alonso így is nyert két futamot és lett ötödik az összetettben.

Mindössze két olyan verseny volt, amelyiken Piquet a spanyol előtt ért célba, de ezek közül a Német Nagydíj olyannyira jól sikerült a brazilnak, hogy a 17. helyről rajtolva másodikként zárt.

Mindössze két hónappal később következett a Szingapúri Nagydíj, amelyet Alonso nyert meg, nagyrészt annak köszönhetően, hogy kedvezően jött ki egy biztonsági autós fázisból. Azt nem másnak, mint Piquet-nek a balesete okozta. A brazil pilóta a leintés után magára vállalta a felelősséget, elmondása szerint elveszítette az irányítást az autója felett, és nem is sokan gyanakodtak az ellenkezőjére.

Az Alonso–Piquet páros a 2009-es idény elejére is megmaradt a Renault-nál, de tíz versenyhétvége után a brazilnak még mindig nem volt pontja, így a Magyar Nagydíjat követően csapata megvált tőle. A Renault alighanem rögtön megbánta ezt a döntést, ugyanis Nelsinho Piquet a kirúgása után szembefordult korábbi főnökeivel, és – Flavio Briatorét is bemártva – azt kezdte híresztelni, hogy csapatutasításra törte össze az autóját a 2008-as Szingapúri Nagydíjon Alonso elsősége érdekében.

A Crashgate-botrány néven elhíresült ügyben indult vizsgálat eredménye az lett, hogy Briatorét és Pat Symonds vezető mérnököt eltiltották, és a Renault felfüggesztett büntetést kapott.

Néhány éve pedig az is kiderült, hogy a Forma–1 és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vezetői már 2008-ban tudtak az esetről, így a világbajnoki címet elveszítő Felipe Massa a mai napig nem törődött bele a történtekbe.

Piquet utolsó Forma–1-es futama a 2009-es Magyar Nagydíj volt (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Bizonyos szempontból Piquet még Massánál is rosszabbul járt, ugyanis az eset után egyetlen csapat sem akarta szerződtetni őt, így a 24. születésnapja után be is fejeződött a Forma–1-es pályafutása.

Nelson Piquet Jr. karrierje az elmúlt másfél évtizedben

Piquet 2010-től visszatért Amerikába, ahol NASCAR-sorozatokban vett részt – eleinte beugróként, később teljes állású pilótaként. Az itt töltött öt éve alatt párhuzamosan ralikrosszal is próbálkozott, de igazából csak 2012-ben volt egy-egy kisebb sikerélménye. Szinte megváltás volt neki, hogy 2014-ben létrehozták az együléses elektromos autók sorozatát, a Forma–E-t, amelyben a China Racing csapata helyet kínált neki.

Nelsinho Piquet nem szalasztotta el az esélyt, és mindössze egyetlen pontos előnnyel, de ő lett a 2014–15-ös idény bajnoka.

Ennek megismétlésének azonban később a közelében sem járt, ami mai szemmel nem olyan váratlan, elvégre a Forma–E eddigi tizenegy évada alatt tíz bajnoka volt a sorozatnak. Akkor viszont nem mutatott jó képet, hogy a később Jaguarra váltó Piquet a hátralévő három és fél idényében egyetlen alkalommal sem tudott dobogóra állni.

A brazil pilóta a Forma–E mellett visszatért a NASCAR-hoz és a ralikrosszhoz is, de 2017-ben belekóstolt az endurance-versenyzés világába is – inkább kevesebb, mint több sikerrel. A helyét végül mégis meg tudta találni, méghozzá hazájában, a Stock Car-sorozatban. 2014 óta minden évben tagja ennek a mezőnynek, és noha eddig összesen „csak" négy győzelemnél jár, ám közülük

a legutóbbi elsőségét éppen múlt vasárnap szerezte a Scuderia Bandeiras Sports csapatában.

Brazíliában olykor más szériákba is beugrik, tavaly például így tett a TCR World Tour túraautó-sorozatban is a két hazai futamon. Az elsőn 11., a másodikon 19. helyezett lett, így utóbbin a győztes Michelisz Norbert éppen tizennyolc pozícióval végzett előtte.

A Piquet család nevesebb tagjai Nelson Piquet (édesapa): háromszoros Forma–1-es világbajnok

háromszoros Forma–1-es világbajnok Kelly Piquet (testvér): modell és újságíró, első lányának édesapja a háromszoros F1-dobogós Danyiil Kvjat , második lányának édesapja pedig a négyszeres F1-világbajnok Max Verstappen

modell és újságíró, első lányának édesapja a háromszoros F1-dobogós , második lányának édesapja pedig a négyszeres F1-világbajnok Julia Piquet (testvér): motorsport-riporter és egészségügyi tanácsadó, egyben a mexikói NASCAR Xfinity Series-bajnok, Daniel Suárez felesége

Pedro Piquet (féltestvér): dél-amerikai Forma–3-as bajnok, korábbi háromszoros GP3-as/Forma–3-as futamgyőztes

Nelsinho Piquet sógora és idősebbik húga, azaz Max Verstappen és Kelly Piquet egy párt alkotnak (Fotó: AFP/Mazen Mahdi)

Nelsinho Piquet nem mellesleg máig Forma–1-es szakértőként is dolgozik, és ennek a szerepkörnek köszönhető, hogy leleplezte azt, hogy sógora, Max Verstappen 2026-tól a Mercedes pilótája lesz. A brazil versenyző a közelmúltban olyan véleménnyel is bírt, miszerint a Red Bulltól távozó csapatfőnöknek, Christian Hornernek az volt a veszte, hogy mindent ő akart irányítani az energiaitalos istállónál.

A pénteken 40 éves Piquet tehát mindmáig aktív versenyző és a Forma–1-hez is igyekszik közel maradni. Ugyanakkor tizenhét évvel ezelőtt aligha abban bízott, hogy végül mindkét húga népszerűbb és mindkét sógora sikeresebb lesz, mint ő.