Könnyebb lehet idén az iskolakezdés

Nem feltétlenül kell százezreket költeni iskolakezdésre. Ráadásul júliusban megduplázódott a családi adókedvezmény, ez pedig jelentős többletforrást jelent a gyermekeket nevelő családoknak. Aki időben elkezdi a keresgélést és figyeli az akciókat, sokat spórolhat. A nagy hazai kiskereskedelmi láncok – Lidl, Auchan, Spar, Tesco és Aldi – minden évben komoly árversenyt indítanak a szülők kegyeiért, és már július közepétől kínálnak kedvezményes iskolakezdési termékeket.

Az iskolák megadják a pontos tanszerigényüket, a szülőknek a listán szereplő termékeket kell megvásárolniuk. Alsóban ez egész hosszú, felsőben egyre rövidebb lesz, maradnak tollak, ceruzák, nem megy tönkre a tolltartó, a táska. Vannak szülők, akik minden évben mindenből újat vesznek, van család, ahol ezt nem tartják fontosnak, és évekig is használja a gyerek a táskát. Ha az iskolatáska vagy tolltartó még jó állapotú, nincs értelme lecserélni, a testvérek közti újrahasználat szintén jó gyakorlat.

A kínálat mindenütt széles, füzetet lehet száz forintért meg ezerért is venni, ez is egyéni döntés kérdése. Minden szülő maga dönti el, hogy a márkázott, licencdíjas termékekért tripla árat fizet vagy sem. A végeredményt a rutinos szülők már tudják: mindegyik szamárfüles lesz, betelik, és a végén a szelektívben végzi.

A hazai felmérések szerint a magyar családok gyermekenként 20–55 ezer forintot költenek a tanévkezdésre, de ha új iskolatáska, sportfelszerelés vagy digitális eszköz is kell, az összeg akár 60–80 ezer forintra is nőhet.

Elsősök esetén a kiadások tovább emelkednek, ha íróasztalt, széket is vásárolnak a szülők, de ezeket nem feltétlenül kell augusztusra időzíteni.

A kiskereskedelmi hálózatok jellemzően július utolsó hetében kezdik meg az iskolaszerek árusítását. Minden termék ára széles skálán mozog, vannak jó minőségű, olcsó termékek minden kategóriában. Füzeteket 99–199 forintos darabáron árulnak, tolltartókat 2999–20 000 forint között, iskolatáskákat kaphatunk 6999, de negyvenezer forintért is. A háromszoros árkülönbség jelentős mozgásteret ad a szülőknek, tehát nem igaz az az állítás, miszerint csak méregdrágán lehet iskolaszereket vásárolni. Aki szán időt az akciók böngészésre, akár több ezer forintot is megtakaríthat. Érdemes összehasonlítani az árakat és kihasználni a hűségprogramok (Lidl Plus, Clubcard, bizalomkártya) nyújtotta extra kedvezményeket is. Az iskolakezdés így nemcsak stresszmentesebb, de pénztárcabarátabb is lehet. A nagyobb tételek az iskolatáska mellett a sportfelszerelés és az ünneplőruházat, ezeket általában évente meg kell venni, mert kinövik a gyerekek. De a ruhadarabok vásárlását is lehet úgy tervezni, hogy ne minden egyszerre terhelje meg a háztartás költségvetését.

A kormány minden évben már augusztusban kifizeti a szeptemberi családi pótlékot is. Jelentős változás az, hogy július elsejétől duplázódott a családi adókedvezmény is. Ez azt jelenti, hogy havonta egy gyermek esetén 15 ezer forint, két gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként harmincezer forint, három, és minden további gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 49 500 forint kedvezmény lesz érvényesíthető az adóból vagy járulékból.

Vannak önkormányzatok, amelyek adnak beiskolázási támogatást, ez kétezertől harmincezer forintig terjed, illetve a munkáltatók a béren kívüli juttatás, a kafetéria keretében 44 700 forint összeg erejéig adhatnak iskolakezdési támogatást a munkavállalónak.

A rászoruló családok a civil és segélyszervezetektől számíthatnak segítségre, ingyenes csomagok formájában. Az interneten fellelhető cikkek szerint mindenütt jelentősebb kiadás augusztusban a beiskolázás. Az osztrák családok átlagosan 304 eurót (körülbelül 120 ezer forint) költenek egy gyermek beiskolázására. Csehországban az első osztályos gyerek felszerelése átlagosan három-négyezer koronába (45 000–60 000 forint) kerül. Romániában is hasonló összeget költenek a szülők, mint nálunk.