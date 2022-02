Előre felépített stratégia áll a Transindex megszűnése mögött

Külső erők szolgálatában

Nem a Transindex és szellemi utóda az egyetlen magyar sajtóorgánum, amelynek álfüggetlensége és álobjektivitása mögött külső finanszírozás áll. A Kontra legutóbbi videójában összegyűjtötte, milyen külföldi állami szervek és alapítványok pénzelik az egyes baloldali médiumokat. A videóban elmondják, a kigyűjtött információk mind fellelhetők az interneten, cáfolhatatlan bizonyítékaként annak, hogy valójában kik rejtőznek a magukat igazságharcosként aposztrofáló balliberális médiumok mögött.

A Transindex szerkesztőségét a szárnyai alá vevő, magát „gazdasági és politikai érdekektől függetlennek” nevező Telexet az amerikai nagykövetség, a holland állami Human Rights Fund, valamint a finnországi Helsingin Sanomat alapítvány finanszírozza.

A Soros-blognak is nevezett 444.hu-t és a Magyar Narancsot a Soros György tulajdonában álló Media Development Investment Fund pénzeli, a Gulyás Márton vezette Partizán nevű műsortot pedig több mint hat külföldi szervezet is támogatja. Ezek a Foundation for Democracy and Pluralism, a German Marshall Fund of the United States, a német, svéd és norvég külügyminisztériumok, az Európai Bizottság, a Robert Bosch Stiftung és az Open So­ciety Foundations, vagyis Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok. A külföldi érdekeltségben álló RTL Klub a német Bertelsmann-csoport tulajdona, a szabad véleménynyilvánítást hirdető Szabad Európa Rádiót pedig az Egyesült Államok kongresszusa finanszírozza a Unites States Agency for Global Media alapítványon keresztül.

A felsoroltakon kívül továbbá az Átlátszó.hu működését is külföldi szervezetek biztosítják,

úgymint a Ceské centrum pro investigativní zurnalistiku Foundation, a már említett Soroshoz köthető Open Society Institute, a Sigrid Rausching Trust, valamint a Zinc Network. A papíron a közpénzek átlátható felhasználásáért és a korrupció visszaszorításáért küzdő K-monitor civil szervezet szintén Soros György alapítványától, az Open Society Foundationstől kap támogatást, emellett a Heinrich-Böll-Stiftung, az Európai Bizottság, a National Endowment for Democracy, a Sigrid Rau­sching Trust és a Holland Királyság Külügyminisztériuma is pénzeli a szervezetet.

A recept már ismert

A Transindexnél történtekhez kísértetiesen hasonló folyamatok játszódtak le 2020-ban az Index.hu-nál. Az ott dolgozó balliberális újságírók 2020. július 24-én egyszerre álltak föl munkájuk ellehetetlenítésére hivatkozva, miközben létrehozták a Van Másik Kft.-t. Vagyis lényegében biztosra mentek. Bodolai László, az Index igazgatósági elnöke akkor elmondta: az egész Index-ügy nem más, mint egy előre eltervezett színjáték. A Telexet kiadó Kárpáti Márton később úgy védekezett, hogy

a szerkesztőségnek nem volt B terve, a Telex.hu cím bőven a felmondásunk után került hozzánk, a Telexet kiadó cég is később alakult, és a szerkesztőség felmondott tagjainak senki nem mondta, sugallta, jelezte, tanácsolta, javasolta, hogy mondjanak fel.

Borítókép: Dull Szabolcs, Index.hu volt főszerkesztője (Fotó: Kurucz Árpád)