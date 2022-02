Ezer diaszpórában élő magyar fiatalt várnak a Kárpát-medencébe

Folytatódik idén a kormány támogatását élvező Diaszpóra program, amelyet a Rákóczi Szövetség indított el 2016-ban

– erről számolt be kedden délelőtt sajtótájékoztatón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Kifejtették, hogy ezer diaszpórában élő fiatalt várnak a programra, amelyet a koronavírus-járvány 2020 tavaszán felfüggesztett. Reményüket fejezték ki, hogy idén az elmaradt utazások és találkozások megvalósulhatnak, és újra együtt lehet a Kárpát-medence és a nagyvilág magyar ifjúsága. A diaszpórában élő 10 és 25 év közötti fiataloknak tíz programidőszakot hirdettek meg, ők a csíksomlyói zarándoklat, nyolc nyári tematikus tábor és egy adventi program közül választhatnak.

A Diaszpóra program idén lehetőséget kínál arra is, hogy a hétvégi magyar iskolákban, a különböző magyar közösségekben tevékenykedő tanárok, oktatók részt vehessenek a júliusi Összmagyar tanártáborban.

Potápi Árpád János a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a kezdeményezés a Határtalanul program mintájára, a magyar kormány támogatásával indult el. Hozzátette: a programot 2018 óta a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatja. Szavai szerint a Miniszterelnökség, illetve a nemzetpolitikai államtitkárság és a Rákóczi Szövetség között partneri, szövetségesi viszony van, és a programokat sokszor együtt alakítják ki és valósítják meg. Potápi Árpád János elmondta, hogy a világ minden tájáról várják a fiatalokat a Diaszpóra programra, amihez még Izraelből is csatlakozhat idén ötven gyermek.

Szavai szerint ez remek alkalom lesz a fiataloknak arra, hogy megismerjék a tájat, a történelmi Magyarországot, ahonnan az őseik származnak. A programot is úgy építették fel, hogy a résztvevőket meg szeretnék ismertetni Budapest mellett a vidéki Magyarországgal és a határon túli magyar térségekkel.

– Remélem, hogy az ezres keretet ki tudjuk tölteni, vagy akár meg tudjuk ugrani, a program lebonyolításának nincsenek pénzügyi akadályai. Sokkal inkább a járvány szólhat közbe, de bízom benne, hogy kifelé tartunk már a pandémiás helyzetből – hangsúlyozta. Hozzátette: reméli, hogy a programot nemcsak idén, hanem a következő években is meg tudják majd szervezni.

Csáky Csongor az idei rendezvények kapcsán elmondta, hogy az első programra, a csíksomlyói búcsúba zarándokvonattal szeretnék majd elvinni azokat a fiatalokat, akik ezt a lehetőséget választják.

Ezután július elejétől augusztus végéig nyolc tematikus tábort, köztük a legkisebbnek szóló anyanyelvi, középiskolás és egyetemista tábort is szerveznek majd a diaszpórából érkező fiataloknak. Végül adventi programmal zárják az évet.

– Valamennyi tábort úgy szervezünk majd, hogy nemcsak a diaszpórából érkezők fiatalok lesznek ott, hanem Kárpát-medencei társaikkal is találkozhatnak. Ez is fontos célja a programnak, hogy az anyanyelv gyakorlása mellett a kapcsolatok kialakításában is szerepet tudjunk betölteni – mutatott rá Csáky Csongor. Hozzáfűzte: a programra a Rákóczi Szövetség honlapján keresztül lehet jelentkezni április 15-ig.

Borítókép: Potápi Árpád János és Csáky Csongor (Fotó: Bocskay Zsolt)