Gőzerővel kezdték meg ajánlásaik összegyűjtését a politikusok

Ma kezdődik a hivatalos kampány, ezzel egy időben az országgyűlési választásokon indulni szándékozó politikusok is ma kezdték meg ajánlásaik gyűjtését. A 106 egyéni választókerület valamelyikében indulni kívánó jelöltnek 500 hiteles aláírást kell begyűjtenie, hogy szerepelhessen majd a szavazólapon április 3-án.

Ennek megfelelően a politikusok közösségimédia-felületeit ma délelőtt el is árasztották az aláírások gyűjtéséről szóló bejegyzések. Akadt olyan, aki saját maga írta alá elsőként az ajánlóívét, de van olyan képviselőjelölt is, akit egy választókerületében fekvő település polgármestere biztosított az elsők között támogatásáról.

Több kormánypárti jelölt már le is adta az aláírásokat

Lapunk is beszámolt róla, hogy a hírekbe elsőként a sátoraljaújhelyi Hörcsik Richárd (Fidesz–KDNP) került be azzal, hogy már össze is gyűjtötte a szükséges mennyiségű szignót, azóta pedig már a Józsefvárosban és Ferencvárosban induló korábbi VIII. kerületi polgármester, Sára Botond is beszámolt erről a közösségi oldalán.

Lapunk információi szerint több választókerületben is még ma tervezik, hogy leadják az aláírásokat a fideszes jelöltek. A koronavírussal hosszú ideig kórházban fekvő, végül felgyógyult kiskunhalasi Bányai Gábor is jelezte közösségi oldalán, hogy összegyűjtötték a kellő számú aláírást, de tovább gyűjtik a szignókat.

A baloldal nevesebb politikusai Facebookon élő bejelentkezésben próbálnak reklámot csinálni annak, hogy ők is megkezdték az ajánlások gyűjtését, beszámolók szerint azonban a klasszikus pultos kitelepülések nem jellemzők a baloldali pártok részéről. Budapestről az MSZP társelnöke jelentette be 11 óra után, hogy összegyűjtötte a szükséges mennyiségű aláírást. Kunhalmi Ágnes inkumbens képviselőként indul újra a XVIII. kerületben.

Gyopáros Alpárt vették először nyilvántartásba

– A négy évvel ezelőtt rekordgyőzelmet arató Gyopáros Alpár (Fidesz–KDNP) a helyi választási bizottság döntése értelmében idén is jelölt lesz – derült ki a politikus sajtófőnöke által lapunknak eljuttatott közleményből. A 2018-ban a csornai választókerületben 63,9 százalékot elérő fideszes politikust a közlemény alapján elsőként vették nyilvántartásba az országban. A kormánybiztosként a Magyar Falu Programért felelős politikus is jelezte, hogy nem állnak le, tovább gyűjtik a támogató aláírásokat.

Összpárti gyűjtés Dél-Budán

Korábbi ellenfelével, a hivatalban lévő baloldali országgyűlési képviselővel posztolt képet Németh Zsolt, aki 2018 után idén is a budafoki központú dél-budai választókerületben indul a Fidesz–KDNP színeiben. Molnár Gyulával, aki 2018-ig az MSZP elnöke volt, de tavaly kizárták a pártból, majd a DK színeiben indulva az előválasztáson alulmaradt momentumos ellenfelével szemben a választókerülethez tartozó Vahot utcai piacon futott össze a fideszes politikus.

Németh Zsolt egy korábbi posztjában jelezte, hogy délelőtt márő is összegyűjtötte a kellő számú ajánlást .

Cikkünk frissül...

Borítókép: Óbudán Bús Balázs korábbi kerületi polgármester indulásáért gyűjtenek a kormánypártok (Fotó: Katona Vanda)