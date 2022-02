Kocsis Máté: Gyurcsány egy felfoghatatlanul kétszínű alak

Kocsis Máté bejegyzésében felidézte, hogy Gyurcsány Ferenc azt mondta az ATV-ben, hogy „2008-ban bemegy Putyin Grúziába, és onnantól kezdődik egy támadó, más országok szuverenitását el nem ismerő politika”, „ami miatt neki »más lett a viszonya ehhez«, hiszen Putyin egy autoriter rendszer irányába indult, és ezt ő nagyon-nagyon elutasította” – hívta fel rá a figyelmet a Hiradó.hu cikke.

Majd azt is mondja Gyurcsány az ATV-ben: »ha veszünk gázt vagy vakcinát az oroszoktól, az egy dolog«, de hogy Putyinnal összejárjunk családilag barátkozni, az elfogadhatatlan

– írta bejegyzésében a frakcióvezető, majd így folytatta: „De azért

ugyanennek a Gyurcsány Ferencnek 2009 novemberében (másfél évvel a sérelmezett grúziai agresszió után) még egy családi-baráti vacsi azért bőven belefért. És már nem miniszterelnökként, csak úgy, szokatlanul barátilag, feleségekkel, magánba’. Az akkori híradások szerint ráadásul sikerült Moszkvában épp egy ukrán étterembe menniük.

Gyurcsány egy felfoghatatlanul kétszínű alak. Egészen elképesztő teflon bevonatú arccal. Április 3-án le kell győznünk őt is, a bábjait is, meg a listáját is!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)