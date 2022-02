Több mint tíz éve érezhető a most lelepleződött gyakorlat hatása

– Ez egy évtizedek óta működő gyakorlat: Magyarország az elmúlt 10-12 évben érzi ennek a hatásait, mert a nyugat-euró­pai közvélemény és a politikai döntéshozók is az ilyen eltorzított hírekből tájékozódnak

– reagált a Magyar Nemzetnek a magyar kormány nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az elmúlt napokban nyilvánosságra került nyilatkozatokra, melyekben a nemzetközi baloldalhoz tartozó politikai aktor, újságíró, illetve a Soros-alapítvány egyik volt vezetője ismeri el, hogy Magyarországot és Lengyelországot sok igaztalan váddal támadják a nemzetközi politika színpadán.

Kovács Zoltán korábban Twitter-oldalán azt írta, „Soros katonái is ugyanazt mondják, mint mi”, lapunknak pedig elismerte, hogy azon még dolgoznia kell a magyar kormánynak, hogy ez a tény azokhoz a külföldi médiafogyasztókhoz is eljusson, akiknél már adott esetben ki is alakult egy negatív kép Magyarországról. Az államtitkár tisztázta: az elmúlt két hétben napvilágra került néhány hír alapján mindenki számára nyilvánvalóvá válhat, hogyan működik a Soros-hálózat.

– Értelemszerűen nem jut el a nyugati olvasókhoz, hogy mitől népszerű a magyar kormány – utalt az Open Society Foundations volt igazgatójának egyik kijelentésére.

– Sok százan, sok ezren tevőlegesen részt vesznek ebben a folyamatban: a Soros-hálózat az elmúlt 30-40 évben épült ki gyakorlatilag az egész világon. Ami most napvilágra került, az náluk a napi rutin része lehet – magyarázta Kovács Zoltán.

Szerinte nem szabad eltorzított tényeket vagy véleményeket szó nélkül hagyni, reagálni kell, és létre kell hozni azokat a csatornákat, amiken keresztül a kormány el tudja juttatni az érintettekhez a valós információkat. – A nyugati olvasóközönség gyakran a valósággal már nem is találkozik – mutatott rá a politikus.

Kovács Zoltán szerint az is mindenkinek egyértelművé vált, hogy a globalistákat valójában nem érdekli a térségünk. – Az ő gondolkodásukat egy internacionalista felfogás határozza meg, gondolkodásukban lényegtelen, hogy ki hol él, de, mint az kiderült, ők is tudják, hogy ez a valóságban nem így van – véli az államtitkár. Mint rámutatott: az Euró­pán belüli országok között is alapvető különbségek vannak, de ez nem érdekli őket.

– Ezt mi az elmúlt tizenkét év minden hónapjában tapasztaltuk: a médiatörvény, az alaptörvény, a sarkalatos törvények elfogadásakor is beindult a mechanizmus – idézte fel Kovács Zoltán. Az államtitkár megemlítette, hogy most a választások közeledtével ismét a magyar választási rendszert támadja a Soros-hálózat, pedig a mi rendszerünkben tényleg a leadott szavazat számít, ezért emésztik meg nehezen, hogy Orbán Viktor három választást nyert meg egymás után.