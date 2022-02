Tudatosan tervezett akció volt a Transindex megszűnése + videó

Az újonnan alakult erdélyi Transtelex portál egyik munkatársa már hónapok óta kiképzésen vett részt Budapesten, a Telex szerkesztőségében. Erről ő maga számolt be büszkén Facebook-oldalán – derül ki a Hobbista adásából. Ez azért fontos tény, mert a Transtelex szerkesztősége a hazai baloldali orgánumokkal közösen úgy kommunikál, mintha a korábbi Index erdélyi testvérlapja, a Transindex a jobboldali politika nyomására szűnt volna meg, hogy a munkatársak kénytelenek legyen átülni a „szabad” és „független” Transtelex szerkesztőségébe. A műsor kimutatja: valójában szóról szóra ismétlődik meg, ami az Index–Telex ügyben korábban Magyarországon történt. A háttérben most is egy nemzetközi NGO-hálózat támogatási rendszere áll.

A Hobbista adása azokra a jobboldali sajtóban megjelent cikkekre reagál, amelyek leleplezték a tudatosan megtervezett váltást. Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, a lap körüli helyzet állítólagos feltárásában az az Átlátszó Erdély járt élen, amelynek finanszírozása Soros Györgyhöz köthető. Valójában éppen az Átlátszó Erdély írása mutatja be, hogy a Transindex ellehetetlenülése és a Transtelex létrejötte előre megtervezett stratégia szerint zajlott. A magyarországi Telex is közölt cikkeket a témában, de ezek továbbra is áldozat szerepben igyekeznek beállítani a szerkesztőséget, és nem reagálnak arra a tényre, hogy időközben a jobboldali sajtó feltárta az ügy valódi hátterét.

