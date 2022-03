A brit miniszterelnökkel tárgyalt a magyar kormányfő

Boris Johnsonnal, Nagy-Britannia miniszterelnökével tárgyalt ma Orbán Viktor kormányfő, aki egy közös képet is feltöltött Facebook-oldalára.

A visegrádi országok és az Egyesült Királyság csúcstalálkozójára Londonba utazott kedden reggel Orbán Viktor miniszterelnök, a megbeszélés fő témája az ukrajnai háború

– tájékoztatta még délelőtt az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

– Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország kormányfői először egymás között folytatnak egyeztetést, majd Boris Johnson brit miniszterelnökkel tárgyalnak a londoni Lancaster House-ban – mondta Havasi Bertalan.

Hozzátette:

a nap folyamán Orbán Viktor és Boris Johnson kétoldalú megbeszélést is folytatnak egymással.

Erről posztolt most a miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban azt is megjegyezte, hogy a magyar tárgyalódelegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

V4-csúcs, Szövetségben a békéért

– ezzel a szöveggel posztolt fotót közösségi oldalára a nap folyamán korábban Orbán Viktor, amely vélhetően már a brit fővárosban készült.

– Mindannyiunk közös érdeke a béke – rögzítette a magyar miniszterelnök.