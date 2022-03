A hétvégén is folytatódnak az oltási akciónapok

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint péntekre

újabb 3322 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 66 többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

Ezekkel az adatokkal együtt a járvány kezdete óta a beazonosított fertőzöttek száma összesen 1 824 089-re, az elhunytak száma pedig 44 961-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 672 699 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 106 429 főre csökkent. 2205 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük kilencvenen vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portál térképe szerint eddig Budapesten (318 531) és Pest megyében (248 220) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet.

Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (106 823), Szabolcs-Szatmár-Bereg (98 964), Győr-Moson-Sopron (98 180), Hajdú-Bihar (96 450) és Bács-Kiskun megye (92 109). A fertőzéssel legkevésbé továbbra is Tolna megye (38 736) érintett.

Bár a járvány ötödik hullámának leszálló ágában van, továbbra is indokolt a védőoltások felvétele, ezért a kórházi oltópontokon péntek délután 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között folytatódik az oltási akció, ahol az első, az elmaradt második, a megerősítő harmadik, valamint a negyedik oltás is időpontfoglalás nélkül igényelhető.

A kórházi oltópontok mellett a háziorvosok is folytatják az oltások beadását. A márciusi oltási akciónapok során továbbra is kiemelten várják azokat a 12 év fölötti lakosokat, akik a koronavírus elleni védőoltás első dózisát szeretnék igényelni, valamint azokat az oltakozókat is, akik négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

