Áll a bál baloldalon a dunaújvárosi központú választókerületben

Megdöbbentő videóanyag-sorozat jelent meg a Facebookon, A szomszédja már tudja – Ön is tudja meg elnevezésű csoportban, amelyben sok minden más mellett egy férfi beszél, aki megállás nélkül ekézi Kálló Gergelyt, a Jobbik országgyűlési képviselőjét, aki a baloldal színeiben indul a dunaújvárosi körzetben az április 3-i választáson. Az illető amúgy trágár stílusban többek között egy hülyegyereknek, egy senkinek nevezi Kállót. A férfi a hangfelvételen úgy fogalmaz, hogy a Fidesz szerinte nagy eséllyel kormányon marad, és hozzáteszi: a körzetnek nem jó, ha Kálló nyer, mert ő „nem fog tudni elintézni semmit (itt kiváltottunk egy trágár szót – a szerk.) sem, ahogy eddig sem intézett…”

Az illető elismeri, hogy hazugság a helyi baloldal fő kampányüzenete, amivel Mészáros Lajos fideszes jelöltet, a dunaújvárosi kórház igazgatóját támadják, vagyis a hangfelvételen beszélő férfi szerint nincs gond a politikus által vezetett intézménnyel, sőt, kiemeli: igazából „ilyen tiszta, rendezett kórházat még nem is látott”.

A Facebook-bejegyzéshez azt írták, hogy a felvételen Magyar András, az MSZP helyi és választókerületi elnökének a hangja hallható.

A videóanyag-sorozat és az abban elhangzottak kapcsán a dunaújvárosi MSZP közleményt adott ki, amelyben Magyar András jelezte: a megfelelő büntetőjogi lépések megtételét követően lemond az MSZP dunaújvárosi szervezetében betöltött tisztségéről. Ezt azzal indokolta, hogy „korábban baráti magánbeszélgetésekben elhangzott véleményét tiltott módon rögzítették, azt az elmúlt napokban már manipulálva nyilvánosságra hozták”.

A bűncselekmény elkövetőivel szemben feljelentést tettem. Emellett lemondok a pártban betöltött tisztségeimről, a kialakult helyzetben ezzel segítve az ellenzéki összefogást

– hangsúlyozta Magyar András.

Nemcsak a mostani (illetve most már lemondott) MSZP-elnök van lesújtó véleménnyel Kálló Gergelyről, hanem elégedetlen vele a szocialisták korábbi helyi vezetője, Pintér Attila is. A politikus magát hithű, igaz baloldalinak vallja, és azt állítja, hogy 2019-ben a városba benyomuló jobbikos fiúk állították félre. Pintér Attila úgy véli, hogy Kálló Gergely a látszattal ellentétben nem a baloldali, és nem is a helyi embereket képviseli.

Pintér szerint ezzel szemben Mészáros Lajos, a Fidesz jelöltje helyi születésű politikusként, helyi lakosként a legalkalmasabb arra, hogy Dunaújvárost és a térséget képviselje, ezért ő április 3-án rá szavaz majd. S arra biztatott, hogy pártszimpátiától függetlenül mindenki tegye ezt.

Miután megjelent Pintér Attila nyilatkozata, az MSZP dunaújvárosi szervezete közleményt adott ki, amelyben kiemelték: az MSZP mind Dunaújvárosban, mind országosan elkötelezett a kormányváltás mellett, és hisz az összefogás erejében. Ma már abszurd, de a közleményt akkor még éppen Magyar András írta alá…

Borítókép: Kálló Gergely (a kép jobboldalán) dunaújvárosi nehézségei nem jönnek jól Márki-Zaynak sem (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)